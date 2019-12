Le déplacement à Montélimar représentait un tournant dans la saison du MBC. Une victoire permettait d’envisager le podium, a contrario une défaite replongeait Menton en bas de classement. Début de match plutôt timide pour les Mentonnais avec une défense très moyenne et une attaque maladroite. Montélimar, plus agressif, prenait vite l’avantage et terminait le QT1 avec une marge conséquente (22-12). Petite réaction du MBC dans le QT2, mais les locaux maintenaient leur emprise sur le match. Malgré une petite amélioration Menton subissait la loi de l’attaque adverse et regagnait les vestiaires avec un retard de 14 points (Mi-temps, 46-32). À la reprise, les choses ne s’arrangeaient pas pour les Mentonnais. Montélimar continuait sur le même rythme et imposait son adresse. L’écart grandissait inexorablement et on sentait venir la défaite. Avec 19 points de déficit à la fin du QT3 (72-53) la messe semblait dite. Le MBC avait une réaction d’orgueil au début du dernier QT, revenant vite à -11 à huit minutes du terme. Mais l’espoir était de courte durée et les locaux reprenaient leur festival pour finalement s’imposer nettement 100-75.