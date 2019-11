Une délégation d’une vingtaine de coureurs de Menton-Marathon a pris part à la grande classique de la course à pied en France qui fêtait sa 40e édition. Plus de 19 000 inscrits, venus de France mais aussi d’Europe, étaient en lice lors du 20 km Marseille-Cassis.

Gilles Rubio réalise une superbe performance en se classant 23e avec un chrono de 1h07’57’’. Son collègue Cédric Gilles termine un peu plus loin à la 42e place, puis on trouve Yoann Lupart classé 106e. En féminines, Julie Romera termine 10e, elle aura eu le plaisir de voir son nom en incrustation en direct sur France 3.

Par ailleurs, la saison d’automne des marathons bat son plein avec quatre coureurs qui ont battu leur record personnel : Virginie Weishaus (3h22’ à Amsterdam), Thomas Champion (3h02’ à Cologne), Daniel Cazal (3h10’ à Chicago) et Christophe Cherkesly (3h22’ à Bordeaux). Ont également couru : Philippe Charbit (3h57’ à Bordeaux), Sofi Parenti et Emmanuelle Repiquet (4h28’ et 4h29’ à New York). Prochain déplacement, ce sera au marathon de Valencia le 1er décembre où près de 20 membres du club prendront le départ.