Menton dominé par Monaco dans le derby de l'Est

Ce n'est pas un mince exploit que de venir s'imposer au Careï. En ce sens, il faut saluer la superbe prestation, le petit exploit des Monégasques qui ont mis fin à plus d'un an et demi d'invincibilité des Mentonnais à domicile. « Nous n'avions pas perdu une rencontre lors de la saison 2017-2018 au Careï », rappelait Philippe...