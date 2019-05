La salle de spectacle du casino Barrière de Menton était bondée pour le spectacle dédié à Charles Aznavour, organisé par l’association Menton C’est Vous. Plus de 250 spectateurs sont venus rendre hommage au grand chanteur disparu.

Pas moins d’une quarantaine de chansons, écrites et composées par cet immense artiste ont marqué l’histoire de la chanson française et ont été interprétées par 8 chanteuses et 8 chanteurs de la troupe.

Le 21 juin prochain, l’association Menton C’est Vous sera au jardin Elysée Reclus (bord de mer, en bas du Borrigo) pour animer la fête de la musique, de 19 h à minuit.