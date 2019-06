Menton boxing stars VI : le gala affiche complet !

Samedi, la grande réunion pugilistique proposée par le Team MB 375 se déroulera au Casino Barrière (ouverture des portes à 19 h). Oubliée l’habituelle esplanade Francis-Palmero cette année pour ce gala estival qui affiche déjà complet. « Notre label commence à prendre toute sa valeur et à être reconnu dans le milieu de la boxe », souligne Maxime Brandimarte, créateur de l’événement et du Team MB 375. Pour ce nouvel opus, les organisateurs ont concocté une soirée comprenant huit combats - pieds-poings et boxe anglaise - avec plusieurs compétiteurs de l’écurie mentonnaise, qui monteront sur le ring. Pour rappel, le concept de cette soirée mélange show artistique, action caritative [lire notre encadré ci-contre] et, bien sûr, le noble art. Un gala qui sera animé par Jean-Pierre Cossegual, une des grandes voix de la boxe en France. Côté artistique, on attend notamment la troupe ArtMix Crew qui viendra offrir des « pulsations » positives avant les combats.

Les poulains du Team MB 375 sur le ring

Le combat phare de la soirée sera bien entendu celui de Davide Ferraro, fer de lance du Team MB 375. « Il va effectuer six rounds de trois minutes et sera opposé à un rude adversaire, Stanislav Sergeev. Un boxeur estonien réputé dur physiquement. Nous avons préparé ce combat avec beaucoup de sérieux en continuant le travail technique et tactique », assure Brandimarte.

En full-contact, l’opposition entre Yannick Durrieu (Team MB 375) face à Rémi Merlino devrait valoir aussi le détour en - 71 kg puisque c’est une revanche. Ilona Baudin, transfuge du karaté, passée chez Leroyal sera une des attractions de la soirée, à l’instar du combat de Saif Hamdi, vainqueur de la coupe de Provence et qui effectuera son cinquième combat amateur.

De belles promesses pugilistiques

Autre boxeur local, Ayoub el-Haiba, dans la catégorie des - 69 kg, sera opposé à un boxeur niçois. « Il a montré de très belles choses à l’entraînement et effectue également des sparring avec Ferraro. Un plaisir de le mettre au programme de notre gala », poursuit l’organisateur. Les chanceux du soir pourront également voir Thomas Lanteri, jeune boxeur de 19 ans, en pieds-poings. Il sera opposé à William Chastin, un boxeur gaucher. De belles promesses pugilistiques...