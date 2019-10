Le MBC se déplaçait, samedi, à Lyon pour essayer de se relancer après deux défaites consécutives. Mais ce ne fut pas une partie de plaisir contre une équipe de la CRO jeune et athlétique. D’entrée, les locaux prenaient la direction du jeu. Défense agressive et adresse permettaient à la CRO de vite mener 5-0. Mais le MBC faisait parler l’expérience et contenait la fougue adverse, reprenant l’avantage au score assez rapidement. À la fin du QT1 Menton menait de 2 points (20-22). Même physionomie dans le QT2 : Menton contrôlait plutôt bien l’adresse des jeunes Lyonnais et parvenait à scorer grâce à un très bon collectif. Les deux équipes se partageaient l’avantage au score mais c’est le MBC, sur un dernier rush qui gardait un petit avantage à la mi-temps (38-41). En début du QT3, on voyait vite que les Mentonnais avaient laissé leur adresse au vestiaire. La CRO faisait d’entrée le trou et creusait un avantage assez conséquent (26’, 56-46). Le MBC souffrait des deux côtés du terrain et ne parvenait pas à combler l’écart. Les 9 points d’avance de Lyon leur permettaient d’envisager le money time avec une certaine sérénité. Menton, au lieu de remonter, continuait à laisser la maîtrise du match aux locaux. L’écart grandissait jusqu’à atteindre 14 points (34’, 72-58) et l’issue semblait inéluctable. Et malgré un dernier sursaut, le match allait échapper au MBC qui venait mourir à 6 points de son adversaire (77-71). L. B.