Menacé de fermeture par la tempête Alex, ce collège de La Roya se relève

Les projets d'avenir portés par le collège

La section sport

Ils l’ont doublé l’année dernière. Aujourd’hui, la section sportive du collège J.B. Rusca compte 32 élèves répartis en deux sections: l’une consacrée aux activités physiques de pleine nature et l’autre au ski. Les enfants font 3 heures de sport en plus par semaine, comparé à leurs camarades. Ils participent aussi à des sorties. La dernière en date: une randonnée de deux jours dans la vallée des Merveilles avec 1.200 m de dénivelé positif, rien que ça.

"C’est le fleuron du collège", estime Thomas Blitz, le coordinateur de la section qui propose du ski, du roller, du VTT ou encore de l’escalade à ses élèves. "On arrive à susciter des vocations chez les jeunes pour les préparer aux métiers de la montagne", ajoute le professeur. Ses élèves confirment. "On se différencie des autres », pointe Jade, 14 ans. « Et on a plus d’opportunités, ajoute Bastien, 13 ans. Le sport nous rapporte des points au brevet."

L’apprentissage de l’italien

Au collège de Saint-Dalmas, l’italien peut s’apprendre dès la 6e. L’apprentissage de la langue est un enjeu. "Il y a beaucoup de travailleurs italiens dans la vallée, notamment à l’hôpital de Tende, remarque la CPE, Claudia Dominici. Si on est moteur en italien, on peut attirer des familles. Le système français a bonne réputation."

Les Cordées de la réussite

C’est un dispositif normalement réservé aux réseaux d’éducation prioritaire (REP). L’an dernier les Cordées de la réussite ont été initiées à titre expérimental en milieu rural, en partenariat avec le lycée Pierre et Marie Curie et Science Po Menton. "L’objectif est de motiver l’ambition des élèves qui vivent dans les milieux ruraux isolés, explique la principale, Pascale Pillant. Ce n’est pas parce qu’ils viennent de ces milieux qu’ils ne peuvent pas faire de grandes études."

Les ateliers du collège

Chaque mercredi, des ateliers sont proposés aux élèves. Ils sont animés par des surveillants et des professeurs. On compte un club journal, un club d’art appliqué, un club d’échecs pour apprendre les maths. Et la formule plaît. "Les surveillants sont trop gentils", confie Mohammed, 11 ans. Le petit Niçois est arrivé cette année parce qu’il faisait "des bêtises". Mais l’élève de 5e qui rêve de devenir ingénieur a vite changé d’attitude. "J’ai eu 17 à mon dernier contrôle de maths", dit-il fièrement. La différence avec son ancien bahut? "Ici, les professeurs nous écoutent et nous aident quand on a des difficultés. Et puis je ne m’ennuie pas!"