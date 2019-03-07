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      L’an dernier, la soirée avait réuni 600 personnes sous le chapiteau. (DR)

      Un super bingo en clôture samedi soir Lancement de la kermesse de Soeur Marie ve...
      Si le financement est complété, cette huile sur toile de 50 cm sur 50 cm va être acquise pour un montant de 528 000 euros à la collection privée américaine qui la détient aujourd’hui.

      Achetez un petit bout du Nu Orange de Bonnard !
      Julian Schnabel, accompagné de sa compagne Louise Kugelberg, a tenu à rencontrer Franck Baille à Paris pour voir les dessins. Avant de revenir, avec Willem Dafoe.

      Un scénario audacieux Un peu de Monaco dans le Van Gogh de Schnabel
      Au cours de sa matinée portes ouvertes, le lycée Curie fera découvrir aux élèves et leurs parents les modalités de la réforme du bac 2021. (Archive J.-F.O.)

      Lycée Curie : les portes ouvertes dans le contexte de la réforme Bac 2021

      MEB et Slovaquie dans la bonne direction

      PAR Mis à jour le 07/03/2019 à 05:08 Publié le 07/03/2019 à 05:07
      Mis à jour le 07/03/2019 à 05:08 Publié le 07/03/2019 à 05:07
      Le président du MEB, Michel Dotta, le président de la Chambre de commerce et d’industrie slovaque, Peter Mihok, et l’ambassadeur de Slovaquie en France et à Monaco, Igor Slobodnik, poursuivent un partenariat acté par deux accords économiques signés en 2015 et 2017.

      Le président du MEB, Michel Dotta, le président de la Chambre de commerce et d’industrie slovaque, Peter Mihok, et l’ambassadeur de Slovaquie en France et à Monaco, Igor Slobodnik, poursuivent un partenariat acté par deux accords économiques signés en 2015 et 2017. MEB/Carte Blanche

      MEB et Slovaquie dans la bonne direction

      Par Le 07/03 à 05h07 MàJ 07/03 à 05h08

      Deux ans après une mission économique concluante à Bratislava, une délégation slovaque a, à son tour, été reçue en Principauté pour asseoir des « liens solides »

      J’ai pour habitude de dire que la qualité d’une relation s’établit avec le temps et nos liens sont déjà solides. Votre venue ici aujourd’hui confirme que nous allons dans la bonne direction ensemble… »

      Deux ans après avoir mené « avec succès » une mission économique à Bratislava, le président du Monaco Economic Board, Michel Dotta, s’est réjoui ce mardi de recevoir à son tour une conséquente délégation d’entrepreneurs slovaques en Principauté.

      Deux pays amis dont les dirigeants, le prince Albert II et le président Andrej Kiska, s’étaient entretenus, en 2017 dans la capitale slovaque, pour sceller dix années de relations diplomatiques…

      La suite du direct