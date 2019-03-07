MEB et Slovaquie dans la bonne direction

J
’ai pour habitude de dire que la qualité d’une relation s’établit avec le temps et nos liens sont déjà solides. Votre venue ici aujourd’hui confirme que nous allons dans la bonne direction ensemble… »
Deux ans après avoir mené
« avec succès » une mission économique à Bratislava, le président du Monaco Economic Board, Michel Dotta, s’est réjoui ce mardi de recevoir à son tour une conséquente délégation d’entrepreneurs slovaques en Principauté.
Deux pays amis dont les dirigeants, le prince Albert II et le président Andrej Kiska, s’étaient entretenus, en 2017 dans la capitale slovaque, pour sceller dix années de relations diplomatiques…
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