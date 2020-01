MDO Monte Carlo Prize récompense l’innovation dans le design

Une première est toujours remplie d’enthousiasme et d’espoirs ! Et avec MDO Monte-Carlo Prize, organisé par SAM MDO et sous le haut patronage du prince Albert II, jeudi soir au Yacht-club, cette belle impulsion se démontrait dans les rangs du public avec une salle de conférence rassemblant quelque 150 invités. MDO Monte-Carlo Prize a désigné ses premiers lauréats, lors d’une cérémonie solennelle, en présence des autorités institutionnelles, des entreprises lauréates et nominées, des membres du comité scientifique et des organisateurs.

MDO Monte-Carlo Prize est un prix international destiné aux entreprises opérant selon des critères de durabilité, de design et technologies innovantes. Il met en avant la recherche et l'innovation développées par le monde industriel, mais également la valeur du design du produit pour ses qualités esthétiques, ergonomiques, fonctionnelles et son processus industriel.

Un jury composé par Jean-Michel Wilmotte (architecte), Mario Botta (architecte) Richard England (architecte), Nicolas Roche (Roche Bobois), Patrice Pastor (J.B. Pastor & Fils), Cesare Maria Casati (directeur responsable L’Arca International) s’est réuni à l’hôtel Méridien Beach plaza, les 29 et 30 novembre derniers, pour délibérer et attribuer 14 prix dans 8 catégories, sur 52 entreprises finalistes provenant de 12 nations (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Suisse).