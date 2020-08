McGregor et Agnel aux côtés de la princesse Charlène pour le Calvi-Monaco en water bike

Et notamment Conor McGregor. Sur Instagram, en plus des photos le montrant en mer avec la princesse Charlène, le champion de MMA raconte la "belle journée de course de water bike avec la princesse Charlène de Monaco".



Il écrit aussi: "Nous utiliserons ma formation dans le cadre du programme McGregor F.A.S.T. pour exceller sur ces vélos nautiques, qui sont incroyablement performants".

Huit participants

Sur les huit participants à ce défi caritatif, nous avons donc : la princesse Charlène, son frère Gareth Wittstock et Conor McGregor. Qui d’autre? Deux autres athlètes de renom sont d’ores et déjà en lice: le nageur français Yannick Agnel, double médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 (200 mètres nage libre et relais 4×100 mètres nage libre); et le cycliste australien David Tanner à la modeste carrière internationale.



Quant aux trois derniers engagés, leur identité n’est pas révélée. Il pourrait s’agir d’athlètes, anciens ou actuels, ou de célébrités.