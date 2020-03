MBA sérieux face à Voiron

Malmenées en début de rencontre, les joueuses Winsikoua Tchangoué ont su réagir en disposant du Pays voironnais 74-58. Pourtant, le début de match des Monégasques ne tournait pas à leur avantage avec un 0-4 d’entrée, la faute à des Voironnaises efficaces en attaque ainsi qu’en défense. Les tirs de MBA de Plust, Mendy ou encore Lemaire ne trouvaient pas le chemin du panier, ce qui était surprenant. De même que la perte de balle de Magoni, qui profitait à Diakité, avant deux paniers à trois points de Lloyd qui mettait Voiron à l’abri au milieu du quart (6-13).

Après le temps mort demandé par MBA, les coéquipières de Lala Wane se remobilisaient pour revenir à moins cinq à la fin du premier quart-temps (12-17).

Le début du second quart-temps ressemblait au premier avec un manque d’efficacité en attaque qui était pour le moins surprenant. Pour Voiron et Llyod, qui rentrait tous les paniers à 3 points sur la ligne extérieure à une seconde du buzzer, les visiteuses prenaient un peu plus de marge au tableau d’affichage (15-21).

Pour autant, MBA ne baissait pas les bras et grâce à Magoni en feu, les rouge et blanche prenaient pour la première fois l’avantage à la pause 34-29.

Lala Wane omniprésente

Le troisième quart-temps était d’une tension extrême avec une formation adverse plus agressive en défense sans pour autant être efficace. En pressant à deux sur la porteuse de balle, Voiron laissait des espaces qui profitaient à Monaco. MBA retrouvait son niveau de jeu qui avait fait fureur la semaine passée face au FC Lyon.

À la fin du quart-temps, MBA menait les débats 51-41. Le dernier quart-temps fut serré où Voiron revenait à deux unités (51-49). Sauf que MBA, emmené par une Lala Wane excellente défensivement et offensivement (20 points au total), a su prendre le jeu à son compte et ainsi dérouler lors des dix dernières minutes pour s’imposer avec la manière.

L’équipe conserve ainsi sa troisième place au classement.