MBA : le bilan de la saison

Malgré la non-qualification pour les play offs, Monaco Basket Association et son président Éric Elena, se dit « satisfait » de la saison qui s’est terminée il y a peu. Retour sur une saison positive et qui servira pour la prochaine.

Un groupe solidaire

Dans le top 5 avec 15 victoires et 7 défaites, le bilan de la saison 2018-2019 est relativement positif.

« Il ne faut pas oublier d'où l'on vient », s'exclame Éric Elena, président du club. « Le club n'a que neuf d'existence et ne cesse de grandir. ». Pourtant, le début du championnat ne s'est pas déroulé comme prévu avec trois défaites lors des trois premiers matchs. « Nous avons eu un début délicat avec en prime, des blessées. Mais le groupe a relevé la tête, a bien travaillé et cela a payé », se rassure Éric Elena. La première victoire viendra lors de la journée suivante avant de s'incliner face à la Tronche (89-51). « Cette défaite a été un mal pour un bien… C'est la plus grosse équipe du championnat et un déclic a eu lieu », précise Éric Elena.

Une seconde partie de saison presque parfaite

En effet, après cette défaite, MBA s'est imposé six fois de suite, ce qui a permis aux joueuses d'Olga Tarasenko et de Christelle Jouandon de recoller avec les équipes en tête. Cette série a permis aux joueuses de débuter sur le même rythme, la même envie et beaucoup de détermination la phase retour. « Avec les coachs, nous avons dit aux joueuses d'aller le plus haut possible, sans pour autant mettre de la pression. L'ensemble du groupe a brillamment réagi et cette série nous a fait beaucoup de bien », souligne le président.

Après trois victoires au début de la phase retour qui fait neuf d'affilée, la série s'arrête de nouveau face à Roanne. « Cela nous a permis de faire la course pour la qualification en play offs. On y croyait ! »

Les derniers matchs ont été plus compliqués que prévu pour les coéquipières de Coralie Magoni. « Jouer des équipes qui n'ont plus rien à perdre est le pire des scénarios. Les équipes jouent libérées, sans complexe. Cela nous a mis des difficultés sur certains matchs. »

L'ultime satisfaction du président est l'annonce dans le 5 majeur de la saison, de deux joueuses monégasques à savoir Noémie Lemaire et Coralie Magoni ainsi que la prolongation d’Olga Tarasenko sur le banc monégasque pour les deux prochaines saisons. MBA peut ainsi, préparer la saison prochaine sereinement.