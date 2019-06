Le grand violoniste Maxime Vengerov est, on le sait, l’« artiste en résidence de l’année » au Philharmonique de Monte-Carlo. Il jouera vendredi soir le dernier concerto du compositeur chinois Qigang Chen (lire ci-dessus).

Mais il participera également à une master-class publique organisée cette semaine à Monaco, dans les salons de l’Hôtel Méridien et en l’Église anglicane, par l’une des meilleures écoles pour enfants musiciens surdoués d’Europe, l’école de Zakhar Bron à Zurich.

Quelques uns des professeurs de cette école, les violonistes Liana Tretiakova et Priya Mitchell et la violoncelliste Claire Oppert y feront travailler leurs élèves en public, jeudi et vendredi de 9 heures à 19 heures. Maxime Vengerov donnera lui-même des cours en public, de 14 heures à 16 heures, en l’Église anglicane Saint Paul.

Après quoi, un concert des élèves aura lieu samedi à 17 heures en l’Église anglicane, ouvert gratuitement au public.

Maxime Vengerov fut lui-même, jadis, élève du professeur Zakhar Bron. Ainsi la musique se transmet-elle à la manière d’un relais.