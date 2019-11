Mauro Colagreco élu meilleur chef par ses pairs

Mauro Colagreco encore premier ! Dévoilé dimanche soir à l’occasion du Chefs World Summit à Monaco, le classement « Des 100 Chefs » édition 2020 honore une nouvelle fois le chef du Mirazur, à Menton. Après sa première place au World 50 best Restaurant, ses 3-étoiles au Michelin et son élection au titre de Chef de l’Année 2019, Mauro Colagreco accède ainsi à une nouvelle reconnaissance internationale de ses pairs. Il succède ainsi à Arnaud Donckele (2019), Michel Troisgros (2018), Alain Passard (2017), Michel Bras (2016) et Pierre Gagnaire (2015).

Quand Alain Ducasse invite au Louis XV

La 4e édition du Chefs World Summit est un congrès international où des chefs renommés échangent ensemble sur l’évolution de leurs métiers avec trois jours de conférences et d’ateliers animés par les plus grands chefs et experts sur quelque 5500m² dédiés. Le congrès se déroule jusqu’à ce soir et est placé sous le Haut Patronage du prince Albert II. Il héberge cette année l’International Cup de Cuisine (Le Trophée du prince Albert II de Monaco), concours de cuisine organisé par Les Cuisiniers de France. « C’est intéressant de venir échanger et se rencontrer », explique Sylvestre Wahid, chef du restaurant Thoumieux (à Paris), 2-étoiles au Michelin.

C’est dans cet esprit de partage et en prolongeant ces rencontres professionnelles qu’Alain Ducasse a organisé dimanche soir, pour quelque cinquante convives, un dîner exceptionnel au Louis XV - « ce restaurant qui est le restaurant de mon cœur », a d’emblée souligné le chef. L’objectif était de rassembler autour de deux de ses chefs triplement étoilés - Dominique Lory (chef du Louis XV - Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris) et Romain Meder (Alain Ducasse au Plaza Athénée) - et leurs chefs pâtissiers respectifs : Sandro Micheli et Jessica Prealpato. Ensemble, ils ont proposé un repas d’inspirations croisées, alternant les plats parisiens et monégasques.

Et d’offrir le meilleur tout au long de la soirée, avec la complicité et le savoir-faire exemplaire de tout le personnel de cuisine et de salle du Louis XV.

Encore un moment d’exception comme Alain Ducasse à l’art de les penser et de les orchestrer.