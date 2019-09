Comme l’an dernier, les élèves entrant en seconde Bac Pro et CAP étaient conviés à une matinée « d’intégration » au sein du lycée Paul-Valéry.

Encadrés par les professeurs du lycée professionnel de Garavan et l’association Montjoye Passaj, partenaire de l’établissement, les jeunes - par rotation en groupe - ont participé à des ateliers thématiques concernant leurs métiers.

Parmi les thématiques développées : la tenue professionnelle, la connaissance de soi, un parcours sensoriel en cuisine restauration, la recherche de stage, un débat, un quizz sur la découverte du lycée et... une course d’orientation et une course de garçons de café !

Une manière ludique et efficace d’apprendre à connaître son lycée et de bien débuter l’année.