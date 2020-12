Matériel désinfecté, flux des clients, jauge sur la glace... La patinoire de Monaco s’adapte aux règles sanitaires

Les infos à connaître

Les horaires

Du lundi au jeudi, la patinoire ouvre à 11 h, l’accès est possible jusqu’à la fermeture des caisses à 17 h 30 et la patinoire doit être évacuée à 18 h.

Les vendredis, samedis et dimanches, la patinoire ouvre à 11 h, l’accès est possible jusqu’à la fermeture des caisses à 19 h et la patinoire doit être évacuée à 19 h 30.

Ces horaires ont été établis jusqu’à la fin du couvre-feu et pourraient évoluer pendant les vacances de Noël.

Les tarifs

Prix unique de 7 euros, avec le prêt des patins. Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans. Le forfait scolaire (pour les élèves et étudiants des établissements de la Principauté) est à 15 euros pour la saison. Le forfait adulte (pour les Monégasques ou résidents) est à 70 euros pour la saison.

Les grands rendez-vous

Des matinées modélisme pour faire ouvrir la glace à de petits engins télécommandés entre 8 h et midi : les 13 décembre, 10 et 24 janvier et 17 et 21 février ; le championnat de patinage de Monaco le 6 mars 2021, qui sera reporté au lendemain en cas de mauvais temps.