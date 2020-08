Masque obligatoire dans la rue à Nice: et dans les autres communes sur la Côte d'Azur?

Wait and see... Dans la cité des festivals, point de masque obligatoire dans l’espace public. Pas pour l’heure, en tout cas...

"On s’adapte à la réalité de l’épidémie et aux données scientifiques, annonce le maire, David Lisnard. Au moment où l’on se parle la situation est encore bonne mais on s’attend à une résurgence, qui, pour l’instant, ne se manifeste pas à Cannes. Donc, outre les dispositions nationales, qui sont pertinentes, d’obligation du port du masque dans les commerces et dans les bus, et que l’on fait d’ailleurs respecter scrupuleusement, on a pris une disposition locale d’obligation du masque sur les marchés parce qu’il y a une forte densité, des échanges."

Après avoir fait tester plus de 2 500 personnes, toutes négatives, "il ne paraît pas opportun aujourd’hui sur Cannes de rendre le masque obligatoire en plein air là où on peut se tenir à distance des autres. Si la situation venait à évoluer [David Lisnard fait un suivi précis de la situation locale deux fois par jour], nous adapterions alors nos mesures comme on a toujours su le faire, y compris avant tout le monde, en imposant le port du masque dès le confinement pour ceux qui étaient dehors et au moment où il y avait une forte propagation du virus."

Peymeinade ne "veut pas prendre de décision hâtive"

Le maire de Peymeinade, Philippe Sainte-Rose Fanchine, assure que le port du masque obligatoire dans certaines rues de sa commune n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour.

Contacté par téléphone, il affirme qu’ "il ne faut pas prendre de décisions hâtives, cependant nous restons prudents et sommes à l’écoute des signaux de l’évolution de l’épidémie de coronavirus".

Dans un scénario où le maire de Peymeinade devrait revenir sur cette décision, il envisage le seul secteur du centre-ville et de l’avenue Boutiny, l’un des endroits les plus fréquentés de la commune.

Le port du masque imposé dans dix secteurs de la ville à Mougins

À Mougins, le maire, Richard Galy, a pris un arrêté municipal, dès le 7 mai, rendant le port du masque obligatoire dans dix secteurs de sa commune jusqu’au 31 août prochain: le village, Tournamy, l’avenue de La Plaine, Acti’parc-Tiragon, Campelière-Blanchisserie, Saint-Basile, Arnault-Tzanck, Carimaï, Campane et Mougins-le-Haut.

"Autrement dit, tous les secteurs d’activité où la population se retrouve", analyse l’édile qui a fait poser des signalétiques dans tous ces quartiers.

"Ça a bien marché. Les gens ont respecté l’arrêté", assure-t-il, alors qu’il s’apprête à prendre un nouvel arrêté pour proroger le premier.

La commune réfléchit à s’harmoniser avec l’État et faire passer l’amende de 38 euros pour non-port du masque à une contravention de classe A à 135 euros.

Cette fois, Mandelieu-la-Napoule attend