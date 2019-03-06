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      PAR Mis à jour le 06/03/2019 à 10:07 Publié le 06/03/2019 à 10:06
      Mis à jour le 06/03/2019 à 10:07 Publié le 06/03/2019 à 10:06
      Karyn Ardisson Salopek.

      Marsan lance un appel Le hall de l’Académie Rainier-III sera sécurisé Sa mission : veiller sur les seniors et les distraire à la mobilisation Lutter contre l’isolement des seniors Préparer l’installation dans la future grande médiathèque

      Par Le 06/03 à 10h06 MàJ 06/03 à 10h07

      Ce sera le seul et unique enjeu des élections communales du 17 mars prochain : la participation des 7 335 électeurs inscrits. Le maire sortant exhorte les électeurs à aller voter

      La messe est dite. Depuis le vendredi 1er mars, c’est officiel : il n’y aura aucun suspense aux élections communales du 17 mars prochain. Une seule liste est en course, baptisée « L’Évolution communale », conduite par le maire sortant, Georges Marsan. Et pour enlever un dernier attrait à ce scrutin, les quinze candidats qui postulent sont quasiment les mêmes que dans l’équipe sortante, à une exception près, Mélanie Flachaire, qui vient numériquement remplacer Henri Doria.

      Dans ces conditions, intéresser les électeurs monégasques à cette campagne qui a officiellement débuté samedi dernier à minuit, et les convaincre d’aller glisser un bulletin dans l’urne le dimanche 17 mars relève presque de l’exploit. Le voilà, le véritable enjeu de cette élection, dans un petit pays qui n’en compte que deux. Georges Marsan le sait bien, lui qui n’a de cesse de répéter, dès qu’il croise un journaliste, qu’il faut que les Monégasques aillent voter.

      Appel à la mobilisation

      Hier matin, comme il l’avait fait une semaine plus tôt (lire notre édition…

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