Marsan lance un appel Le hall de l’Académie Rainier-III sera sécurisé Sa mission : veiller sur les seniors et les distraire à la mobilisation Lutter contre l’isolement des seniors Préparer l’installation dans la future grande médiathèque

La messe est dite. Depuis le vendredi 1
er mars, c’est officiel : il n’y aura aucun suspense aux élections communales du 17 mars prochain. Une seule liste est en course, baptisée « L’Évolution communale », conduite par le maire sortant, Georges Marsan. Et pour enlever un dernier attrait à ce scrutin, les quinze candidats qui postulent sont quasiment les mêmes que dans l’équipe sortante, à une exception près, Mélanie Flachaire, qui vient numériquement remplacer Henri Doria.
Dans ces conditions, intéresser les électeurs monégasques à cette campagne qui a officiellement débuté samedi dernier à minuit, et les convaincre d’aller glisser un bulletin dans l’urne le dimanche 17 mars relève presque de l’exploit. Le voilà, le véritable enjeu de cette élection, dans un petit pays qui n’en compte que deux. Georges Marsan le sait bien, lui qui n’a de cesse de répéter, dès qu’il croise un journaliste, qu’il faut que les Monégasques aillent voter.
Appel à la mobilisation
Hier matin, comme il l’avait fait une semaine plus tôt (
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