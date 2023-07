Marché des fiefs Grimaldi, sports et loisirs, pause fraîcheur... On fait le point sur les activités proposées cet été à Monaco

La nouveauté

Traverser le bitume du quai Albert-Ier est un passage obligé pour les touristes entre le Rocher et Monte-Carlo, et une épreuve l’été par fortes chaleurs. Alors cette année la mairie a décidé de monter, en last minute et avec le soutien de la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU) un ciel d’ombrage. 2.000 m² de rubans multicolores commandés au Portugal (réutilisables une ou deux saisons) dont 1.200 m2 ont été assemblés pour l’heure. Les 800 m2 restants servant à parer à des dégradations, voire étendre durant la saison la surface de ce plafond artistique qui ravit déjà les photographes amateurs. Et rafraîchit!

Sécheresse oblige, seules quelques plantes arides prêtées par le Jardin exotique habillent le quai, mais des fleurs artificielles créées par l’artiste monégasque Maryline Pierre habillent les pergolas et quelques bancs incitant à la pause fraîcheur.

Honneur aux fiefs

27 communes de France et d'Italie labellisés ""Sites historiques Grimadi" vendent depuis leurs chalets montés sur la Darse sud leurs produits Photo Cyril Dodergny.

C’était l’idée de feu Albert Croesi. Une première inaugurée par l’ambassadrice et présidente de Monaco Inter Expo, Mireille Petiti, vendredi dernier. Chaque soir de 18h à 23h, 27 communes de France et d’Italie labellisées "Sites historiques Grimadi" vendent leurs produits dans des chalets montés sur la Darse Sud.

Au milieu, des stands de socca, barbagiuans et bières de Ligure invitent à la pause sur des bancs disposés derrière les chalets, côté port. Au calme. La partie du quai Albert-Ier côté boulevard étant laissée libre au profit notamment des vélos et trottinettes.

Sports et loisirs

Deux terrains de baskets font le bonheur des jeunes en fin de journée. Photo Cyril Dodergny.

Si le cagnard met en sommeil ces activités sportives et ludiques la journée, elles sont déjà prises d’assaut en fin de journée depuis vendredi après avoir fait leur preuve ces dernières années.

Deux terrains de basket (dont un gonflable pour enfants), le crazy kart, la pêche aux canards et le carrousel sont de retour. S’ajoute un trampoline géant à l’ombre. Rassurez-vous parents, le Nautic propose des boissons et bancs juste à côté pour vous détendre aussi.

Un pont vers Monet

Visiter l'expo de l'été dédiée au peintre français Claude Monet, une bonne idée pour se rafraîchir. Photo Cyril Dodergny.

Et si vous profitiez de votre pause fraîcheur pour vous instruire et préparer votre visite de l’expo de l’été au Grimaldi Forum? Au-dessus de la piscine, un espace pédagogique (avec des panneaux spécialement conçus pour les enfants) décrypte l’œuvre et le personnage de Monet, ses couleurs.

Si vous avez l’œil vous reconnaîtrez une reproduction de son tableau "La Cité de Dolceacqua", peint en 1884. Un clin d’œil au jumelage imminent entre la commune de Ligure et la mairie de Monaco.

Axelle Amalberti Verdino, adjointe au maire en charge des Animations et Loisirs à la mairie de Monaco Photo Mairie de Monaco.