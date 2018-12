Marcel Firpo, poète des traditions mentonnaises

Marcel Firpo est né à Menton en 1878 dans une famille de maçons, installée dans la commune depuis 1806. Ses études lui permettent de développer son goût naturel pour la littérature. Pour ne pas laisser mourir le parler de Menton, Marcel Firpo décide d'écrire les textes de chansons en mentounasc car, dit-il, « la chanson mentonnaise c'est le cœur frémissant de Menton ».

L'œuvre de Firpo embrasse ainsi plus d'un demi-siècle et reste étroitement liée à la floraison littéraire et dialectale encouragée en Ligurie Intémélienne par E. Azaretti et F. Rostan, en pays niçois par J. Giordan, L. Genari, F. Gag et à Monaco par Louis Notari, que Firpo aime comme un maître et comme un père.

À la tête du Comité des Traditions Mentonnaises et de sa troupe...