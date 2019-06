Marathon de la lecture : la séléction de l’été

Le 18 juin, la Fondation Prince-Pierre a lancé son marathon de lecture annuel à la bibliothèque Louis-Notari. Les amateurs de lecture pourront participer, cet été, dans onze bibliothèques partenaires de la région, en lisant les livres nominés par le Conseil littéraire pour recevoir le Prix Littéraire et la Bourse de la Découverte de cette année. Rappel : le Prix Littéraire récompense un écrivain ou une écrivaine francophone pour l’ensemble de sa carrière - le lectorat pourra donc lire n’importe quel ouvrage des auteurs sélectionnés. La Bourse de la Découverte, quant à elle, est remise à un nouvel auteur pour son premier ouvrage de fiction.

Cette année, les mis à l’honneur pour le Prix Littéraire sont Christian Bobin, Linda Lê, Pierre Michon et Jean Rouaud.

Une thé littéraire avec les auteurs à l’automne

Pour la Bourse de la Découverte, cinq ouvrages ont été sélectionnés et présentés le 18 juin par le secrétaire général de la fondation, Jean-Charles Curau, et le personnel de la médiathèque. Le premier, Que va-t-on faire de Krut Hamsun ? (éditions Robert Laffont) de Christine Barthe, est un roman presque autobiographique : il relate les dix dernières années de l’auteur norvégien Krut Hamsun, lauréat du Prix Nobel de littérature et partisan du nazisme.

La Vraie vie de Vinteuil (éditions Grasset), de Jérôme Bastianelle, est un “canular littéraire” : l’auteur y écrit la biographie imaginaire de Vinteuil, un compositeur fictif inventé par Marcel Proust, comme s’il avait réellement existé.

Le suivant dans la liste est Dans la forêt du hameau de Hardt (éditions L’Ogre), de Grégory Le Floch ; intriguant et « perturbant », il raconte l’histoire d’un homme dont l’ami est mort dans d’étranges conditions et qui ne peut se résoudre à l’expliquer.

Le suivant est à la Ligne (éditions La Table Ronde), de Joseph Ponthus, ancien ouvrier dans l’agro-alimentaire qui raconte, en vers libres, le quotidien d’un homme à l’usine et aux abattoirs, en Bretagne.

Le dernier de la liste est les Jours (éditions Gallimard), de Sylvain Ouillon, une chronique familiale qui suit plusieurs générations sur près de 150 ans, sur fond de bouleversements historiques.

Un thé littéraire, auquel tous les lecteurs sont conviés, aura lieu le 14 octobre en présence des auteurs nominés. Les lauréats seront annoncés et recevront leurs prix le lendemain. Les lecteurs ont jusqu’au 30 août pour lire un maximum de la sélection et écrire une ou plusieurs critiques des livres lus. Les deux meilleurs critiques se verront invités à une réception donnée par la fondation à l’issue de la remise des prix, et recevront un bon d’achat de 300 euros à utiliser à la Librairie Masséna de Nice.

Onze bibliothèques et médiathèques de la région participent au marathon de lecture de la Fondation Prince-Pierre. Le public intéressé pourra emprunter les livres de la sélection et remettre ses critiques aux adresses suivantes :

Monaco : bibliothèque Louis-Notari

Beaulieu-Sur-Mer : bibliothèque pour tous

Biot : médiathèque communautaire de Biot

Cagnes-Sur-Mer : médiathèque municipale

Cap-d’Ail : médiathèque intercommunale de Cap-d’Ail

Carros : médiathèque André Verdet

Contes : médiathèque de Contes

Gattières : médiathèque Marie Toesce

Grasse : service bibliothèque et médiathèque

Menton : bibliothèque municipale de l’Odyssée

Nice-La Trinité : médiathèque les Quatre-Chemins

Les formulaires des critiques sont à retirer sur place ou à imprimer sur www.fondationprincepierre.mc