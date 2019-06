MAP : coeur et générosité autour du prince Albert II

Il faut certainement beaucoup de sincérité pour parvenir à rassembler avec convivialité et élégance les volontaires qui œuvrent sur le terrain des plus défavorisés avec les donateurs qui financent leurs actions.

Ces rencontres sont très rares. La soirée donnée pour les quarante ans de Monaco Aide et Présence, vendredi, dans la cour d’honneur du Palais princier, fait partie de celles-là.

La générosité du prince Albert II, attentif à tous, conjuguée à l’enthousiasme et au cœur de la présidente de MAP, Donatella Campioni, ont certainement généré l’heureuse alchimie qui a opéré auprès des 276 convives.

Le prince Albert II, président d’honneur de l’association, a rappelé l’importance de l’engagement des femmes et des hommes qui consacrent leur vie auprès des plus malheureux. Ils étaient avec le souverain vendredi soir : le père Pedro et la sœur Louise de Madagascar, le père Renato du Brésil, la sœur Sara d’Égypte, Thérèse Haury de Côte d’Ivoire, la sœur Salomon du Mali, Premrose Lama du Népal…

« Leurs actions sont essentielles car elles permettent d’offrir une vie plus digne aux populations en détresse dans les régions les plus pauvres du monde », explique le prince Albert II.

775 000 € récoltés

Les actions de MAP, initiées par Anne-Marie Ledu et le docteur Richard - également tous deux présents vendredi - attestent de l’engagement de Monaco. « Le don total de soi est celui d’un appel inexprimable, inexplicable, pour une mission qui nous dépasse et qui doit être réalisée », a expliqué Anne-Marie Ledu, première présidente de l’association.

Donnatella Campioni a exprimé sa profonde reconnaissance au prince et a listé les trois fondements qui permettent à tous les enfants de grandir - « la santé, l’éducation et l’amour ». Tous les administrateurs de MAP, anciens et actuels, tissent ainsi un maillage toujours plus nécessaire.

Un engagement possible qu’avec des moyens financiers. C’est pourquoi une vente aux enchères de seize lots exceptionnels, conduite par Christie’s, a permis de récolter, avec les entrées au dîner, 775 000 e.

Puis après les chanteurs de Naples, John McLaughlin et ses musiciens ont offert un délicat intermède musical comme un trait d’union entre l’Orient et l’Occident.

La nuit au palais fut décidément particulièrement belle.