Manuel Teixeira Dos Santos dit "Teix", grand acteur de la santé mentale en Principauté, s’est éteint

Il se faisait appeler "Teix". Tous appréciaient et louaient sa sagesse, sa bonté et sa disponibilité sans faille. Le 9 mars dernier, peu de temps après avoir soufflé ses 54 bougies, Manuel Teixeira Dos Santos s’est éteint subitement laissant un vide immense chez ses proches et les acteurs de la santé mentale en Principauté, dont il était un maillon fort.

Cadre de santé - administrateur à l’Unité de psychiatrie et de psychologie médicale "La Roseraie", il œuvrait aux côtés des personnes souffrant de troubles psychiques stabilisés. Là-bas, dans cette structure placée sous l’égide de la Direction de l’action sanitaire, on se souvient de lui comme d’une "personne-ressource", d’un homme "apaisant " toujours présents pour les patients et leurs familles, dont il connaissait chaque histoire. "Il a été au départ de l’équipe mobile de psychiatrie. Après tant d’années, sa motivation était intacte", salue Valérie Aubin, chef du service psychiatrie au CHPG.

"On se sent orphelins"

"Teix", arrivé en Principauté durant l’enfance avant de suivre une formation d’infirmier, avait aussi contribué à la création, en 2008, de l’association d’Amore Psy (Il était le représentant adjoint du conseil scientifique., ndlr) puis, en 2016, du Groupe d’entraide mutuelle monégasque, ce lieu d’accueil de jour non médicalisé où les adhérents participent à des ateliers ressourçants.

"Il était toujours à l’écoute d’eux et des deux éducatrices, témoigne Béatrice Latore, présidente de l’association D’Amore Psy. C’était une belle personne, quelqu’un de compétent, loyal, engagé et investi. Un homme de cœur et un excellent soigneur. On se sent tous orphelins aujourd’hui."

Depuis plusieurs années, avec le gouvernement princier, il travaillait sur un dossier pour améliorer le logement et la prise en charge des patients en situation de handicap psychique. Un projet qui pourrait prendre la forme d’un foyer de vie ou d’appartements de coordination thérapeutique.

À sa fille Olivia, à sa compagne Christine et ses enfants, Gabriel et Noémie, à sa famille et ses proches, à ses collègues de travail, la rédaction de Monaco-Matin adresse ses plus sincères condoléances.

Les obsèques seront célébrées ce jeudi à 14h30 en l’église Sainte-Dévote.