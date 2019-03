Mali et Monaco accentuent leur coopération L’enlèvement au sérail : Mozart dans l’Orient Express !

Dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, la deuxième réunion de la Commission bilatérale entre la République du Mali et Monaco s’est tenue en Principauté ce 15 mars.

La délégation malienne, menée par Kamissa Camara,

ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, a aussi pu échanger durant son séjour avec les structures monégasques des secteurs public et privé partenaires du Mali.

S’inscrivant dans le contexte de l’Accord-cadre de Coopération de 2011 entre les deux pays, cette deuxième réunion de la commission bilatérale fait suite à la visite de travail de Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement-ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, à Bamako en avril 2017.

Cette commission a permis de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre la République du Mali et la Principauté de Monaco, d’établir le bilan de la Coopération initiée en 2006 et d’envisager de nouvelles pistes de partenariats.

Des actions ciblant femmes et enfants

L’appui du Gouvernement princier au Mali a permis, ces trois dernières années, d’améliorer les conditions de vie de 136 000 personnes, ciblant principalement les enfants, les jeunes et les femmes.

À l’issue de la réunion, deux protocoles d’accord, dans le domaine de la protection civile et de l’appui à l’enfance vulnérable, ont été signés par Kamissa Camara et Gilles Tonelli, en présence de Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, du Colonel Tony Varo, Commandant supérieur de la Force Publique, et du Colonel Tiecoura Samake, directeur adjoint de la Protection civile du Mali.

Au cours des deux journées de travail, la délégation malienne a visité et échangé avec les structures monégasques partenaires du Gouvernement Princier au Mali : le Centre Cardio-Thoracique de Monaco, le Centre Hospitalier Princesse Grace, le Lycée Technique et Hôtelier et le Centre de secours principal de l’État-major du Corps des Sapeurs-Pompiers.

Elle a également rencontré le secteur privé monégasque lors d’une réception avec les membres du Monaco Economic Board et du CEMA (Club des entrepreneurs monégasques en Afrique).

Sûr que les spectateurs qui s’attendaient à voir l’opéra l’Enlèvement au sérail dans le décor habituel de harem et de palais oriental vont être étonnés ! Ils verront sur la scène de la Salle Garnier la reconstitution d’un wagon du train « l’Orient-Express ». C’est là que se déroulera l’action de l’opéra de Mozart.

Les passagers seront vêtus à la mode 1920, les femmes du harem deviendront les passagères ou les employées de la compagnie de chemin de fer, et le pacha sera transformé en voyageur aristocrate. Une différence, toutefois avec l’authentique « Orient-Express » : son itinéraire.

Ce train-ci sera censé partir de Monaco et rejoindre le Caire en plusieurs étapes : Salzburg (La ville de Mozart), Budapest, Istanbul et le Caire - un grand périple à travers l’Autriche, la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël et l’Égypte.

Qui a imaginé cela ? Le metteur en scène suisse Dieter Kaegi, qui monta, naguère, à l’Opéra de Monte-Carlo, Tristan et Isolde ou Aïda. Mais là, les chemins de fer n’étaient pas concernés.

Il s’explique.

« Un espace clos »

« L’histoire de l’ Enlèvement au Sérail se déroule normalement dans un harem en Orient. Mais ce n’est pas la spécificité du lieu qui importe, c’est sa nature : c’est-à-dire un espace clos où l’héroïne, Constance, est retenue prisonnière par le pacha sans espoir de s’échapper. J’ai donc choisi un lieu clos : c’est le train dont il est impossible de s’échapper tout au long du voyage… »

Vos précédentes mises en scène de l’Enlèvement au Sérail faisaient-elles déjà appel au chemin de fer ? « Non, ça ne serait pas drôle ! En 1997 à l’opéra de Genève, j’avais suivi le même principe mais avais situé l’action dans un… paquebot de croisière dans les années trente ! En 2001, à Nancy, j’ai imaginé quelque chose de plus complexe : l’action se situait dans un studio d’enregistrement où la Callas était censée enregistrer le rôle de Constance de l’opéra de Mozart. L’orchestre était sur scène, les techniciens allaient et venaient, la diva arrivait en manteau de fourrure. Le gardien du sérail était devenu le directeur artistique de l’enregistrement discographique. »

L’imagination de Dieter Kaegi en la matière est, on le voit, sans limite. Il fonce. Il va à fond de train.

Le train, ici, a été fabriqué dans un atelier à décors à Milan. Ce décor sera réutilisé à l’Opéra de Marseille, qui coproduit le spectacle.

Et c’est ainsi que le « Sérail » sera sur les rails…