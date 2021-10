Mais qui a posé ces blocs de pierre pour sécuriser la route? Mystère dans le Var

En outre, l’accès aux bords du lac est désormais entravé par des barrières en métal et des rubalises. Pourtant, un épais mystère entoure la récente sécurisation du lac.

Depuis plusieurs jours, d’énormes blocs de pierre se dressent à l’endroit précis où la Seat Ibiza d’Aurélien, Solal, Eliott, Youssouf et Léa a basculé, au terme d’une soirée festive, dans la nuit du 16 au 17 août.

©PHOTOPQR/NICE MATIN/Philipe Arnassan; saint raphael; 14/10/2021; Lac du dramont au Dramont (commune de st raphael) apres le drame de cet été avec la mort de 5 jeunes tombés dans le lac, des barrieres et des rochers protégeant l'accés direct àl'eau a été mis en place papier gregory Parigi (MaxPPP TagID: maxmatinnews503786.jpg) [Photo via MaxPPP]

Tandis que du côté de la municipalité de Saint-Raphaël, on évite la question, l’entreprise Pierre et Vacances (qui gère les résidences voisines de Cap Estérel) nie être à l’origine de cette sécurisation. "Le lac n’appartient pas à Pierre et Vacances", confirme Anna Almeda, la responsable des relations presse de l’entreprise.

Même son de cloche du côté de l’association des copropriétaires de Cap-Estérel. "Je n’ai eu aucune information sur ce sujet et cela m’étonnerait que nous ayons financé cette opération, confie un membre du bureau de l’Ascape. Je pense que c’est plutôt la municipalité qui a fait cela".

"J’ai vu des barrières et des rubalises"

Robert Leyret, le directeur du poney club voisin n’a pas plus d’informations sur l’auteur de la sécurisation. Tout comme René Zucco, auteur d’un ouvrage sur l’histoire de la carrière du Dramont et créateur d’un circuit pédagogique sur l’histoire de ce site baptisé "le chemin des carriers".

"Je ne sais pas qui a procédé à la sécurisation, concède-t-il. Je suis absent depuis quinze jours. Avant de partir, j’étais allé voir et j’avais vu des barrières et des rubalises, mais les blocs de pierre n’avaient pas encore été installés".

La préfecture nie également être à l’origine de la pose de ces équipements.