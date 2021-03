Mais où sont passés les bigaradiers de la gare de Menton?

Où sont passés les bigaradiers de la gare? Il y a quelques semaines, ils ont été enlevés de l’emplacement où ils s’épanouissaient depuis 4, peut-être 5 décennies. Pourquoi? Pour que les travaux du futur Pôle d’échange multimodal puissent avoir lieu. De quoi inquiéter l’Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs (Aspona), qui tient à ce que ces arbres soient sauvés et replantés.



"On a dû insister pour que ces arbres soient préservés. Ils ont été transplantés, pour être temporairement mis en réserve à la pépinière municipale. Mais on ne sait rien de plus. Comment sont-ils stockés? Où et quand seront-ils replantés?"

Comment ont-ils été transplantés?

Et de se soucier aussi de l’aspect du futur parvis de la gare SNCF: "Il faut que cette esplanade retrouve de la végétation, des arbres. Il y aura un parking de quatre étages dessous. Ce n’est pas une raison pour ne pas prévoir d’arbres, même s’il n’est pas possible de les planter en pleine terre et qu’il faut d’immenses bacs pour qu’ils puissent s’y épanouir…" estime Marjorie Jouen, qui évoque le modèle de "l’orangerie de Versailles". Sollicitée, la Ville apporte des réponses.

"Il a fallu les préparer en rabattant leur houppier, c’est-à-dire leur volume foliaire. Car pour être transportés, il a fallu les sortir du sol avec une motte qui pouvait difficilement excéder 1 m3" explique Franck Roturier, directeur du service des Parcs et Jardins de la Ville de Menton.



"Or, pour qu’un arbre vive, il faut que le volume des feuilles soit équivalent au volume des racines. Sinon, l’arbre, dont les feuilles transpirent, se déshydrate, et finit par mourir". D’où une coupe un peu franche.

Franck Roturier souligne: "L’entreprise spécialisée qui est intervenue a bien travaillé, elle n’a absolument pas abîmé les troncs des arbres, ils étaient bien protégés, ils sont intacts".

Où ont-ils été transportés?

Les 6 bigaradiers ont été transportés au sein de la pépinière municipale, en plein air, mais protégés par la présence d’autres arbres autour. Ils ont été placés dans des bacs grillagés et entoilés, pour protéger la motte, tout en permettant aux racines de se redévelopper, grâce à un terreau spécifique qui favorise la croissance racinaire.



"Il leur faudra 2-3 ans avant qu’ils reprennent bien…" estime Franck Roturier. "Le but, c’est que ces arbres puissent repartir, et être replantés".

Où seront-ils replantés?

"Il se pourrait qu’ils soient replantés sur la future esplanade de la gare, où nous souhaitons remettre des agrumes" indique Franck Roturier.

"SNCF Gares et Connexions a joué le jeu, en créant des fosses de plantations conséquentes pour des arbres. Pas simplement des pots posés sur une dalle, mais bien plusieurs jardinières avec un minimum de hauteur. Les bigaradiers pourraient y retrouver leur place. Pour garantir, avec d’autres essences, un maximum de végétalisation sur le parvis. Le but, c’est que l’on trouve un jardin quand on sort de la gare… Quelque chose de beaucoup plus vert que ce que l’on connaît aujourd’hui."

Gares et connexions estime qu’il est "trop tôt pour communiquer sur l’aspect du parvis, qui peut encore évoluer".