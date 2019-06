L'Union des syndicats de Monaco appelle à la grève ce jeudi

L’Union des syndicats de Monaco avait prévenu le 7 février dernier, lors de la précédente mobilisation interprofessionnelle : "ça ne fait que commencer !"

Parole tenue : ce jeudi 6 juin, ils appellent à une nouvelle mobilisation générale.

Une grève annoncée sur Facebook par un direct vidéo de Christophe Glasser, secrétaire général, et des vidéos façon bande-annonce des principaux meneurs syndicaux de l’USM, dont Olivier Cardot, secrétaire général adjoint, expliquant les motivations.

Pour Olivier Cardot, "les revendications principales sont un meilleur salaire, et une protection sociale à la hauteur pour les retraités".

Un arrière-goût de déjà-vu ? C’est normal. Ce sont les mêmes que lors des dernières manifestations, et auxquelles le gouvernement n’accède pas. "Face à la politique gouvernementale teintée de mépris, nous devons agir" conclut-il.

Salaire minimum interprofessionnel monégasque à 2 250 € brut, maintien des retraités non-résidents à la CCSS, sécurisation du CDI, stricte limitation du travail de nuit et le dimanche… autant de revendications pour lesquels le rendez-vous est donné :

- Au CHPG, devant la tour de maternité à 13 h 30

- À Fontvieille, devant le stade Louis-II à 14 h

- À Monte-Carlo, à l’Église St-Charles à 13 h 30,

- Pour l’Union des retraités, place d’Armes à 14 h 30.