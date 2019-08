Suite à son voyage à la dernière Fashion week de Monaco l’été dernier, le styliste indien Rahul Mishra, en étroite collaboration avec le bureau de représentation de Monaco en Inde, a présenté cet été une collection dédiée et inspirée par la Principauté lors de la Fashion week 2019 de Bombay. Le défilé intitulé « Monaco », comprenant des décors et des modèles imaginés suite au séjour du designer en Principauté, a permis à de nombreuses célébrités, chefs d’entreprise, personnalités de Bollywood et de nombreux médias, de faire un voyage insolite en Principauté. Ce show plébiscité a permis à Monaco de faire les gros titres à l’occasion de cet évènement incontournable

en Inde. Rahul Mishra est un créateur de mode indien basé à Delhi. Il a remporté le prix international Woolmark à la Fashion week de Milan, devenant ainsi le premier designer.