Elle aurait été centenaire d’ici quelques semaines, le destin en a décidé autrement. Louise Berti s’est éteinte dans sa 100e année. Figure du Rocher (elle habitait rue de l’Abbaye, anciennement rue des Vieilles Casernes), on avait l’habitude de croiser cette Monégasque lors de ses promenades quotidiennes dans les jardins Saint-Martin ou encore au Club bouliste du Rocher.

Mariée à Joseph Berti, ancien Directeur de la Jeunesse et des Sports de la Principauté, Louise Berti était une femme élégante, avec toujours beaucoup de répartie et d’humour. La Roca perd un être cher.

À ses enfants Christian et Yvette, à sa famille, ses proches et amis, Monaco-Matin présente ses plus vives condoléances.