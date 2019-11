Loto du Lions : une vingtième dignement célébrée !

Comme chaque année, c’est avec impatience que les amateurs de « quine » ont attendu le Super loto du Lions Club de Menton. Et cette année, il fêtait sa vingtième édition !

Et c’est en nombre que le public a répondu présent, samedi soir, à l’appel du club service mentonnais, pour un millésime 2019 qui restera dans les annales ! En effet, pas moins de six cents personnes se sont retrouvées au palais de l’Europe, pour profiter de cette soirée ludique et solidaire.

Une fréquentation en hausse

Une affluence assurément en hausse par rapport aux éditions précédentes ! Ce qui n’a pas manqué de donner le sourire à Pascal Freixes, un président de la commission loto enchanté par « un taux de fréquentation très satisfaisant ».

Ce sentiment, Gérard Soustelle, le président 2019-2020, le partage également ! « On est surpris, car on a plus de monde que l’année dernière, qui était déjà une édition mémorable » souligne-t-il d’un air ravi. Et d’indiquer satisfait qu’« il y a toujours une super ambiance ! Les gens aiment venir évidemment pour les lots, mais également pour la bonne action associée à cette manifestation. »

Car les organisateurs n’ont pas lésiné sur les dotations avec pas moins de 18 000 euros investis cette année. De quoi réjouir la multitude de joueurs de tous âges réunis au Forum de France !

Parmi les lots mis en jeu, des articles multimédias, un vélo et une trottinette électriques, un séjour prestige en Europe, un scooter, un repas pour deux personnes dans le meilleur restaurant du monde 2019 (« Le Mirazur »), sans oublier la voiture, une Suzuki Celerio d’une valeur avoisinant les 10 000 euros !

De quoi animer les six parties, orchestrées par Jean-Marc Ségui et Eléa Bruzzone, Miss Menton Daily Fashion 2019, qui ont ponctué cette soirée caritative. En effet, une partie des fonds récoltés lors de cette manifestation sera reversée à l’association « Enfants cancers Santé », afin de financer l’achat de méridiennes et de fauteuils spécifiques pour améliorer la qualité de soins des enfants malades.

Un beau et chaleureux rassemblement fidèle à l’esprit de partage que ces bénévoles mettent un point d’honneur à transmettre au quotidien.