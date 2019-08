Lorsque Chantal Lauby murmurait à l’oreille de Kim... l’orque

Moi non plus je n’sais pas nager. Mais je n’fais pas chier le monde ! »

C’était en 1985. Au bord d’une piscine, Bruno Carette donne la réplique à son amie, Chantal Lauby, qui joue à la perfection la quiche qui ne sait pas flotter. Sans le savoir, le duo qui œuvre sur les ondes de FR3 Méditerranée avec ses saynètes absurdes est en train d’écrire l’incipit d’une plus grande histoire : celle des Nuls.

Hebdomadaire, l’émission Bzzz relève de la débrouille. 120 francs chacun par semaine et pas franchement le budget pour payer d’autres comédiens. Décors bricolés, costumes maison : un joyeux bric-à-brac de récup’ où les loustics posent les pierres de leur univers. Son « Nono » ? La native de Gap le rencontre quelques années plus tôt. Sur un plateau. Au début des années 80 ils partageront l’écran pour Azur Rock, où, en tant que présentateurs, ils évoquent l’actualité musicale locale. Comme le concert des Rolling Stones à Nice en 1982. Et enchaîneront avec Un petit clip vaut mieux qu’une grande claque où la présentatrice et son inséparable distillent leurs sketchs entre les vidéos clips.

Mais avant d’en arriver là, il faut rembobiner quelques années plus tôt. Après avoir fait ses débuts comme speakerine dans le petit écran des téléspectateurs auvergnats, elle répond à l’appel de la Côte d’Azur. Correspondante des jeux de 20 heures à Cannes, la comédienne prend des couleurs. Fini le noir et blanc. Blonde comme les blés en 1977, elle poursuit son parcours sous les projecteurs. Bien loin de son premier petit job à devoir… vendre des pansements.

Double sept, porte-bonheur, l’été de tous les possibles.

Elle n’a pas encore trente ans qu’une révélation va la foudroyer. Une rencontre. Hors du commun.

À quelques pas des studios qu’elle occupait, dans la zone de la Brague à Antibes. Habituée à évoluer dans le décor de FR3, elle va troquer son environnement pour le grand air. Un épisode qu’elle raconte dans Les enfants de la télé de Laurent Ruquier : « Un journaliste est venu me voir en me disant que Marineland venait de recevoir une orque. Il m’a dit : “Si tu pouvais nous aider à faire quelque chose de gracieux…” »

Pas du genre à avoir froid aux yeux, elle choisit de faire dans le radical. Si nombre de pros de la télé avaient opté pour un plan séquence à deux pas du bassin, Chantal Lauby choisit l’immersion totale. Au-delà du courage, un brin d’inconscience pousse la jeune femme à se lancer dans le bassin. Elle le dira elle-même : « Je croyais que c’était comme un dauphin. »

C’est donc cheveux tressés et bikini blanc endossé qu’elle se jette dans la gueule du loup. Dans le reportage tourné par son équipe, on la voit, au bout du ponton d’un bassin du parc marin, tenir la gueule de l’épaulard et y passer une tête. Ruban de fleurs autour de la tête, la naïade cathodique fait un tour sur le dos du cétacé. Telle une cavalière. Des images historiques comme le souligne la voix off habillant ce qui, dans les seventies, est perçu comme un exploit bon enfant : « Elle est la première femme en Europe à chevaucher de la sorte une orque. » Ici, il s’agit de Kim. Animal sauvage capturé aux larges des côtes islandaises. Venue 48 heures avant le tournage pour établir un premier contact avec la bête de plus de deux tonnes, la présentatrice concède avoir eu une appréhension. Peur rapidement estompée puisqu’elle gardera avec Kim un lien fort : « Quand je sortais du travail, je courais lui rendre visite. Mais j’ai été obligée d’arrêter. Son dressage en était perturbé. »

Une expérience marquante qui participe au lien que l’actrice conserve avec notre région. Si depuis sept ans elle préside à Cannes le Festival Entr’2 Marches dédié à la rencontre du 7e art avec le handicap, elle garde également un ami cher et trop regretté à Antibes. Son copain de toujours, Bruno Carette, inhumé au cimetière des Semboules.