Loin des yeux mais 84 toujours près du coeur Ils ont vécu le départ du rallye de la Fan zone

Un concours de circonstances a bouleversé les habitudes, cette année sur le Rallye Monte-Carlo. Les célébrations de la Sainte Dévote, prévues ce week-end en Principauté, ont notamment poussé à une délocalisation du départ à Gap.

Exit la traditionnelle présentation des pilotes et de leurs bolides, en avant-première, sur la place du Casino. C’est donc, par anticipation, au dernier salon de Birmingham que le promoteur de la WRC a dévoilé le plateau de cette saison très attendue avec le retour de Loeb, le titre à défendre d’Ogier et des morts de faim comme Neuville et Tänak en embuscade.

Une saison palpitante en perspective, dont le Rallye Monte-Carlo reste le hors-d’œuvre et, il faut bien le dire, le chef-d’œuvre.

Dès demain, et jusqu’à dimanche, l’asphalte des Alpes-Maritimes sera le juge de paix de ces As du volant.

Alors avant d’enfiler vos vêtements les plus chauds et partir à la recherche du meilleur spot [lire page 36] pour suivre cette bataille de l’asphalte, Christian Tornatore, commissaire général de l’épreuve, dévoile les nouveautés de cette saison.

Des changements pas si anodins que ça et qui marquent même un virage pour certains.

De nouveaux numéros pour les concurrents

C’est accessoire mais ça pourrait bien perturber quelques fans en bord de route. « Les pilotes prioritaires ne sont plus...