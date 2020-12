Logements, crèche, école internationale, parking... Où en est le chantier Testimonio-II à Monaco?

À terme, deux tours domaniales, dotées de 348 logements au total, une crèche de 50 berceaux, une nouvelle école internationale, un parking de 1.100 places et un programme privé de 59 résidences de luxe verront le jour à l’est de la Principauté, à deux pas de la frontière française.

"Le projet Testimonio II sera entièrement livré au cours de l’été 2024", confirme Daniele Marzocco, administrateur délégué du groupe éponyme.

Plus de 1.000 ouvriers au plus fort du chantier

Si le chantier s’est retrouvé au point mort pendant le confinement du printemps, du 17 mars au 18 mai, 400 ouvriers s’activent désormais sur le site.

À plein régime, au plus fort des travaux donc, on en comptabilisera plus de 1.000.

"À la fin de l’année, on aura terminé tout le terrassement et les ouvrages de fondation ainsi qu’une grande partie du gros œuvre de parking", déclare Alexandre Giraldi (1), architecte du projet aux côtés du cabinet Arquitectonica. Le même trio (Giraldi/Marzocco/Vinci Immobilier) a déjà érigé la tour Odéon.

Depuis le Monte-Carlo Bay Hôtel et l’avenue Princesse-Grace, on aperçoit déjà les treize niveaux de sous-sol du parking, encore ouverts sur l’extérieur.

Au-dessus de la dalle dite de "transfert", la première des deux tours domaniales, aux courbes ondulantes et au design contemporain, a déjà bien poussé.