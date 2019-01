Loeb et Hyundai, encore en rodage

Hier, il a concédé du temps, laissé filer de précieuses secondes, glissé du podium et abandonné l’espoir d’une double troisième place, à dix jours d’intervalle, des dunes de sable du Dakar aux routes enneigées et verglacées du Monte-Carlo. Mais à l’arrivée, à l’entrée du parc fermé, quai Albert Ier, Sébastien Loeb, teint hâlé et casquette vissée sur la tête, semblait soulagé, rassuré, d’avoir rallié la Principauté derrière l’intouchable trio...