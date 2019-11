Livre ou hypnose : c’est l’heure d’arrêter de fumer

Quand on est fumeur, il y a des chiffres qu’on n’a pas envie de lire. Parce qu’ils sont culpabilisants. Parce que oui, on sait, fumer c’est mal. Pourtant, impossible de passer sous silence le fait que l’année dernière, rien qu’à l’hôpital de Monaco, le cancer a tué 223 personnes. C’est presque la moitié des décès. Les problèmes circulatoires ont fait 53 victimes, les problèmes respiratoires eux ont coûté la vie à une vingtaine de personnes. Le tabac n’en est pas la seule cause, c’est vrai. Mais il y contribue largement.

Et puis, entre nous, il y a quand même une ribambelle de soucis qu’entraîne la clope dans le sillage de sa fumée : panique de ne plus en avoir assez un dimanche soir, le parfum de cendrier sale, l’essoufflement quand on monte trois marches… et comme si ça ne suffisait pas, ça coûte un bras. Ces effets-là, je les connais bien : j’ai arrêté de fumer il y a deux ans.

De nombreux outils

Alors comme l’opération Moi(s) sans tabac, organisée par Santé publique France, est de retour, on refait le point sur ce qui est à disposition pour mettre fin au fléau du tabagisme.

Si l’opération est organisée par le pays voisin, elle est relayée en Principauté. « Les gens voient les publicités à la télévision, ou dans la rue, il nous semblait évident qu’il fallait aussi la proposer ici », commente Alexandre Bordero, directeur de la Santé publique. Alors c’est tout un arsenal qui débarque dans les lieux de santé. En pharmacie, à la médecine du travail, chez les praticiens, des dépliants, des kits, avec toutes sortes d’outils sont proposés pour accompagner au mieux. Comment limiter la prise de poids, le stress, comment bien se préparer… tout est expliqué.

Et si on ne se sent pas capable d’y arriver tout seul, le Centre hospitalier Princesse-Grace dispose d’un trio de choc pour accompagner les fumeurs : un pneumologue, une diététicienne et une psychologue.

Cette dernière, Laurence Albertini, a une arme redoutable que j’ai testée pour vous : l’hypnose. Une expérience que je vous avais rapportée il y a deux ans dans ces mêmes colonnes. Et qui s’est avérée fructueuse puisque je ne fume plus depuis lors. Après plusieurs rendez-vous, la psychologue m’avait plongé dans cet état second, durant lequel on reste totalement conscient, et qui permet de glisser des suggestions au cerveau. Ça n’a pas fait tout le travail, mais ça m’a aidé. Après plusieurs années à fumer plus d’un paquet par jour, je suis débarrassé. J’y repense parfois. Les soirées festives peuvent être l’occasion de tentations. Alors je garde avec moi une cigarette électronique chargée d’un liquide sans nicotine. Je ne l’utilise presque jamais, mais sa présence me permet de ne pas reprendre.

L’addiction est un phénomène très personnel. Chacun réagit différemment. Certains ont besoin d’affronter cela seul, d’autres d’être accompagnés. Certains ont besoin de médicaments, de substituts (qui sont aujourd’hui remboursés comme des médicaments, à condition d’être prescrits par un médecin ou une sage-femme), d’autres pencheront plutôt pour les plantes (qui m’ont bien aidé aussi). Qu’importe au fond. Ce qui compte c’est de s’y mettre. Car chaque jour, chaque heure sans tabac est une victoire. Et vous, vous arrêtez quand ?