L'Institut du patrimoine de Monaco fête son premier anniversaire

Il était un des piliers du Musée d’anthropologie. Le voici directeur de l’Institut du patrimoine. Patrick Simon, docteur en géologie, est passé des ossements et autres fragments de poterie à une mission bien différente: celle de construire, de toutes pièces, un service rattaché à la Direction des Affaires culturelles (DAC) pour définir les missions de l’Institut qu’il dirige au rez-de-chaussée du Garden House depuis le 15 février 2018, très exactement.

Avec sa petite équipe – Leticia de Massy, chargée de mission, Julien Cellario, responsable des opérations patrimoniales, et Raphaële Raynaud-Rose, chef de bureau –, Patrick Simon affine encore ce qui peut rentrer dans le champ de ses compétences. Car entre les musées et leurs conservateurs, certains services de l’État comme la direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, dirigée par Séverine Canis-Froidefond qui a, par exemple, sollicité une architecte pour l’inventaire du bâti remarquable, l’action de l’Institut du patrimoine est limitée.

Patrick Simon nous lit l’article premier de la loi: "L’Institut du patrimoine (...) a notamment pour mission d’assurer l’étude, la protection, la conservation, la restauration, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine national, sans préjudice des missions dévolues au service de l’État chargé de mettre en œuvre la politique de développement urbanistique de la Principauté."

30.000 € par an pour la restauration

C’est donc clair: l’architecture, ce n’est pas lui. Les inventaires? Ce n’est pas lui non plus puisque personne dans l’équipe n’est embauché en qualité de "conservateur". Ainsi, pour le travail réalisé dans l’espace public concernant les sculptures, Patrick Simon utilise le terme de "récolement".

Par contre, « nous sommes chargés de nous assurer que le travail d’inventaires des musées est bien fait », note Patrick Simon.

Il y a aussi la restauration, pour laquelle une enveloppe de 30.000 euros par an est dédiée et à laquelle toute l’équipe œuvre. "Nous avons travaillé sur un tableau dans la chapelle du Sacré-Cœur", note Patrick Simon. Coût de l’opération : 11.500 €.

Autre travail réalisé: "La restauration d’un bois cervidé fossile" pour 3.000 €.

Julien Cellario souligne, quant à lui, qu’ils sont "très heureux de travailler pour remettre en état une bannière de procession de Gonfalon de l’archiconfrérie." Une pièce exceptionnelle qui demandera un budget de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Un tableau éclectique de missions pour lequel l’Institut du patrimoine dispose de 130.000 euros par an. Et d’évoquer, pêle-mêle, le pont Wurstemberg, les moulins, et le patrimoine immatériel tel que la musique, les traditions, la Palladienne… Autant de productions qui pourraient rentrer sous la coupe de l’équipe du Garden House.