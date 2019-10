L'hôtel Métropole à Monte-Carlo décroche trois récompenses internationales

D’abord, pour la troisième année consécutive, l’hôtel de l’avenue de la Madone figure dans le top 3, derrière le Royal Champagne Hôtel à Champillon et la Villa Gallici à Aix-en-Provence des meilleurs hôtels de France et Monaco pour les Readers’ Choice Awards du Condé Nast Traveller.

Cette édition 2019 de prix du monde professionnel du tourisme est la plus importante en termes de participations enregistrées par le magazine, avec près de 600.000 votants et plus de 1.500 gagnants qui ont fait part de leur choix parmi leurs îles, hôtels, villes, spas favoris.

L’Hôtel Métropole est le seul hôtel de la Principauté à figurer dans le top 5. Une satisfaction pour le directeur général du Métropole, Serge Ethuin, qui voit dans cette récompense, "le résultat du dévouement au quotidien de nos collaborateurs qui visent à offrir le plus haut niveau d’hospitalité à notre clientèle et de leur proposer un lieu au concept unique où la culture, l’art, la mode, l’intellect et la gastronomie se retrouvent".

Deux prix villégiature

En parallèle, le Métropole Monte-Carlo, nommé dans quatre catégories cette année, a reçu deux trophées lors de l’édition 2019 du Prix Villégiature, cité comme "meilleur service d’hôtel" et "meilleur spa d’hôtel" en Europe. Ce prix est le reflet d’un jury de journalistes influents, de 15 nationalités différentes.

"Nous sommes très heureux de remporter ces deux récompenses. La première, je la dédie à toute mon équipe qui œuvre au quotidien pour faire vivre une expérience exceptionnelle à nos clients. La deuxième, fruit de la collaboration entre l’hôtel Métropole Monte-Carlo et Givenchy, est l’aboutissement du formidable travail accompli au sein de ce lieu d’exception", souligne Serge Ethuin.