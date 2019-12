L'ex-meilleur pâtissier du monde ouvre un café au Métropole à Monaco

Donc vos macarons sont les mêmes partout en France?

Oui, parce qu’ils sont fabriqués au même endroit et congelés.

Vous avez beaucoup de boutiques à Paris ; moins en province. Pourquoi?

En région, les deux boutiques aux Galeries Lafayette de Nice, depuis près de dix ans, et de Strasbourg, fonctionnent bien. Nous avons également une adresse à Lyon.

Combien de boutiques ou cafés ouvrez-vous chaque année?

Cette année, nous en avons ouvert cinq: à l’Odéon, Gare Saint-Lazare, Gare de Lyon et deux à Monaco. Il y a différents modèles: des pâtisseries, des cafés, des salons de thé.

Ici, le café est mis en avant. Les cafés et les thés appartiennent à un savoir-faire, en travaillant sur l’eau, la qualité de l’eau, la mouture du café, la machine à cafés, la manière de faire le café,... Il y a la même attention du détail que dans la pâtisserie. Le barista est très précis. Par exemple, deux cafés nécessitent 19 grammes. S’il n’y en a que 16, ça change le goût. Et puis ce sont des boissons très complémentaires avec les pâtisseries.

"Souvent, le décaféiné est une punition"

Vous proposez par exemple un café décaféiné à l’eau.

Oui. C’est un process naturel. Souvent, le décaféiné est une punition. Je voulais que nos décas soient au moins aussi bons que les cafés classiques. Nous proposons des cafés de spécialités c’est-à-dire que la torréfaction est adaptée à la qualité et à la taille du grain. La machine que nous avons ici est une Rolls Royce. On peut régler tous les paramètres qui ont une incidence sur le goût. C’est le savoir-faire du barista qui doit faire les réglages deux ou trois fois par jour.

Depuis combien de temps vous intéressez-vous au café?

Depuis huit ans. J’ai commencé par travailler sur les cafés avec les gâteaux. J’ai essayé de comprendre le savoir-faire barista.

Vous avez la même attention pour le thé?

Les thés, les arômes, la température de l’eau (70, 80 ou 90 degrés) font l’objet d’attentions particulières. On ne sert que des thés infusés car la durée d’infusion (une, deux ou trois minutes) est un élément déterminant. Les cafés et les thés, en plus de la pâtisserie, complètent l’offre.

Travaillez-vous avec des entreprises locales?

Oui, j’ai sollicité Robertet pour l’aromatisation des thés. Pour le thé Ispahan par exemple en 2018…

Si vous deviez créer un macaron de la Riviera, qu’aurait-il comme saveur?

Forcément du citron, peut-être de la feuille de figuier et de la rose.

Ladurée, Fauchon et maintenant vous; tout cela rien qu’au Métropole. Ça fait beaucoup de concurrence autour du macaron?

C’est cela qui est stimulant.