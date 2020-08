Leur jeune maison de couture est menacée par la crise sanitaire à Nice, ils se réinventent pour résister

C’est au 131, boulevard de La Madeleine, à Nice-Ouest, un atelier en enfilade, couturières appliquées penchées sur des machines, surjeteuses ultramodernes ou vieilles Singer, étoffes et bobines colorées. On est ici, entre portants, piques et repiques, au cœur du "Point français", une toute jeune maison de couture made in Nice.

Elle a été créée fin 2018 par Serge Oponou et Alexandre Yao. Le premier, 40 ans, est un ancien sportif de haut niveau, créatif à fleur de peau, un inventif qui a raccroché l’art martial pour l’art de la sape. Le second, 33 ans, est l’intello du duo, homme de chiffres, ingénieur des Arts et métiers et diplômé de HEC.