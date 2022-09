L’État fait fermer un deuxième hôtel de Saint-Martin-Vésubie pour manquements "graves" à la sécurité

Après l’hôtel La Châtaigneraie, un deuxième lieu d’hébergement touristique de Saint-Martin-Vésubie vient de subir les foudres des services de l’État. Le 12 septembre, la préfecture a pris un arrêté ordonnant la fermeture administrative de l’hôtel relais Saint-Louis.

Motif? "L’état des locaux de l’établissement compromet gravement la sécurité des occupants et du public", est-il écrit dans l’arrêté. L’État exige donc la fermeture, jusqu’à mise en conformité validée par une commission de sécurité.

"Je ne sais pas de quoi vous parlez"

Le site est géré par Jean-Louis Roberi et sa famille. "Je ne suis pas au courant, assure-t-il au téléphone. On n’a rien reçu. On est en règle, je ne sais pas de quoi vous parlez, on est toujours ouverts."

Il n’y aurait donc que les premiers concernés qui ne sont pas au courant. Car la mairie, elle, est au fait de cette décision. Elle avait d’ailleurs été sommée de la prendre, ce qu’elle a refusé de faire, comme pour La Châtaigneraie, fermée depuis l’arrêté pris le 26 avril. Là aussi, la préfecture avait fini par "se substituer à l’autorité du maire".

"Continuons de menacer le village"

Le premier adjoint, Alain Jardinet, enrage: "Ils ont fait énormément d’effort. Il y a huit chambres, tout donne sur l’extérieur, il a fait les travaux qu’on leur demandait, ça ne présente aucun danger."

Cet ancien colonel du Service départemental d’incendie et de secours blâme "une subtilité de règlement" et suppose que le bât blesse ici sur "la formation du personnel" sur les risques incendie.

Avant d’ironiser: "C’est parfait pour Saint-Martin-Vésubie. Après la tempête Alex, on demande à ces gens énormément de travaux, continuons de menacer le village."