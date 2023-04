L'État dit "non" à la création d'un site d'escalade à Fontan, le maire du village Philippe Oudot fulmine

Dans le cadre de la reconstruction - et de la redynamisation - de la vallée de la Roya après la tempête Alex, la mairie de Fontan avait fait d’un projet une priorité. Celui de créer un site d’escalade ouvert à tous, aux côtés de l’association tendasque C’Roc montagne.

Et tout le monde commençait à y rêver.

"Pas d’intérêt majeur"

"Nous sommes conscients qu’il n’y a pas de patrimoine exceptionnel dans notre village comme dans d’autres de la Roya. Mais on souhaite axer le futur sur deux points: l’hébergement et le tourisme nature. Avec un projet de spot d’escalade en plein centre, et pourquoi pas d’une école", soulignait le maire Philippe Oudot, en 2022, dans son interview de début d’année. En janvier, le projet était toujours dans les tuyaux, et l’élu disait attendre une réunion en préfecture lors de ses vœux à la population.

Mais mercredi soir, c’est un post rageur qu’il a posté sur le compte Facebook de la commune. Un post que l’on pourrait résumer en trois lettres. NON. "Voici la réponse de l’État aux élus de la commune de Fontan! Non, suite à plusieurs réunions avec les services de l’État au sujet de la création d’un site d’escalade dédié à un large public. Non, au projet initié par l’association Croc Montagne dont nous soulignons le remarquable travail, la disponibilité et l’intégrité. Non, à un projet touristique, pédagogique et économique!", liste le maire, amer.

Soulignant que d’après les services de l’État, cette initiative ne présenterait "pas d’intérêt majeur". Et viendrait menacer "une plante protégée présente sur l’ensemble des falaises calcaires du Département".

"Les élus de Fontan ne peuvent qu’exprimer leur colère et leur déception pour l’ensemble des habitants de la commune et de la vallée de la Roya, face à une administration qui ne tient absolument pas compte du contexte dans lequel se trouve la vallée de la Roya après la tempête Alex et ce malgré de beaux et grands discours", regrette publiquement Philippe Oudot.

Les commentaires déçus n’ont pas tardé à tomber. Tournant principalement autour de la non-considération des demandes locales.

"Faire confiance aux élus locaux"

"Ce n’est pas juste. La concertation: de la poudre aux yeux. Et les vraies demandes: enterrées…", glisse ainsi Lise. Rejointe par Johan, pour qui "on va voir que toutes les promesses faites pour valoriser la vallée vont fondre comme neige au soleil".

Parmi les réactions, on notera également un tacle du maire de Breil - et conseiller départemental - Sébastien Olharan: "Nos communes meurent de cette bureaucratie et de ces excès de réglementation! Vous avez tout mon soutien pour ce beau projet d’intérêt valléen. Il faudra un jour faire confiance aux élus locaux et cesser de bloquer le moindre de leurs projets."