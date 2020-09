Les Wandrè, guitares méconnues devenues légendes du rock, s'exposent à Monaco

Les guitares made in Italy de Wandrè sont peu distribuées en Europe. On les trouve notamment en Afrique du Sud, vendues comme des objets bon marché.

En 1964, le regard de Bob Dylan croise une Wandré dans une vitrine à Londres. Il tombe sous le charme et démocratise l’objet outre-Atlantique. Les commandes affluent pour le singulier Monsieur Pioli. Au lieu de goûter au marché de masse, il ferme son usine et n’en produira plus, refusant à jamais la surconsommation.

En une décennie, son usine aura produit environ 40.000 guitares. Basta cosi.

C’est là que le mythe s’installe. Plébiscitées par les rockeurs pour leur sonorité, les Wandrè tapent dans l’œil aussi des collectionneurs, qui y voient un bel objet à montrer et à accrocher au mur. Aujourd’hui, il en reste 1.500 modèles dans le monde. Il y a dix ans, une Wandrè coûtait entre 1.500 et 2.000 euros. Aujourd’hui, elles se négocient autour de 50.000 à 60.000 euros. "C’est le seul instrument qui prend 10 à 15 % de valeur chaque année", commente Maurice Suissa.

Lui s’est piqué au virus Wandrè il y a une vingtaine d’années. Il en compte plus de 150 dans sa collection. Pourtant, ce producteur de musiciens avait déjà une belle collection de guitares "classiques".

Dès le début de sa carrière, il a pris l’habitude de se faire payer par les artistes en récupérant leur guitare. Comme celle, exposée à Monaco, qui a été créée pour le Stade de France de Johnny en 1998. Mais son goût pour Wandrè surpasse aujourd’hui sa collection de guitares ayant appartenu à des artistes célèbres.

"Il ne s’est pas rendu compte qu’il créait une légende"