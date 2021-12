Les vœux de responsabilité du prince Albert pour 2022

À la veille de basculer dans une nouvelle année, le Prince Albert II a présenté ses vœux à la population hier, à l’occasion de la traditionnelle allocution télévisée du réveillon de la Saint-Sylvestre. Un "moment important", au terme d’une année 2021 "qui, encore une fois, n’a pas épargné nos sociétés, notre planète, des conséquences dramatiques des crises sanitaire et environnementale".

Diffusée sur la chaîne Monaco Info à 19 h, puis partagée sur la page Facebook du Palais princier, l’intervention du souverain a montré un chef d’État animé par la volonté de rassembler, alors que la 5e vague de la pandémie de la Covid-19 n’épargne pas la Principauté.

Une pause pour prendre le temps de se ressourcer

Dans ce contexte général de dégradation de la situation sanitaire, le souverain a toutefois appelé "chacune et chacun d’entre nous" à "marquer une pause afin de prendre le temps de se ressourcer pour affronter, tant individuellement que collectivement, les défis à venir".

Car "notre combat contre la pandémie de la Covid-19 se poursuit". "La fragilité de la situation nous est rappelée chaque jour avec le risque d’une remise en question constante des avancées obtenues au cours de l’année 2021."

Face à cela, le prince Albert II a engagé les Monégasques et les résidents de la Principauté à "être responsables", "en respectant non seulement les gestes barrières mais également, en étant conscients, qu’aujourd’hui, notre seule arme véritablement efficace demeure la vaccination".

Et de rappeler: "Notre responsabilité est engagée, non seulement envers nous-mêmes, mais surtout envers nos proches, envers la société dans laquelle nous vivons".

Cette année encore, il a souligné la nécessaire solidarité pour le futur des jeunes générations. 'Nous avons l’obligation d’assumer une responsabilité envers les générations futures à qui nous léguerons une situation économique, sociale, environnementale dépendante de nos actions présentes."

Mais malgré une année marquée par les crises, le souverain s’est dit "convaincu que si nous continuons à faire preuve de solidarité, l’année 2022 sera une étape supplémentaire vers un monde d’avant pandémie, mais plus juste et plus humain".

En cela, le prince a exprimé sa gratitude aux femmes et aux hommes qui œuvrent d’ores et déjà pour le bien commun. Ceux qui, "par leur engagement désintéressé, apportent réconfort et bonheur aux personnes en souffrance et à celles les plus touchées par les crises et les conflits à travers le monde".

Il a notamment remercié les personnels de santé, les forces de police et de sécurité "qui continuent à exercer, avec abnégation, leur métier sous une pression constante".

Enregistrés depuis la Salle des Gardes du Palais, les vœux princiers s’adressaient aux "compatriotes, résidents et amis" de la Principauté, "un lieu de paix et de prospérité où la solidarité, individuelle et collective, privée et publique, s’exprime avec force, car sa population est consciente des privilèges qui sont les siens".

De l’espoir et de la confiance pour surmonter les épreuves

Mais parce que des vœux ne seraient rien sans espoir, le prince Albert a souhaité que la Principauté poursuive son développement grâce aux valeurs "qui ont toujours fait sa force" : la "confiance en son modèle économique et social" ; la "générosité et (la) compassion envers les plus fragiles et les plus démunis" ; la "société inclusive, juste et durable" qu’elle a construite. "J’ai toute confiance en notre capacité à surmonter les épreuves que nous traversons comme nous l’avons toujours fait dans notre histoire."

Le souverain s’est dit déterminé à ce que son pays "assume ses responsabilités et les engagements qui sont les siens vis-à-vis de sa population". Et de conclure: "Ma Famille se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux pour l’année 2022".