Les vignerons de retour à l’hippodrome de Cagnes

C’est devenu le rendez-vous incontournable pour les gourmets et les gourmands locaux. Le salon des vignerons revient à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer à partir d’aujourd’hui, durant tout le week-end et jusqu’à lundi soir. De quoi se régaler !

Cette 29e édition se déroule sur ces quatre jours de 10 à 19 heures. Près de 250 exposants venus de toutes les régions de France sont attendus et vous feront découvrir cette année encore les meilleures appellations et les savoureux produits du terroir.

Des cépages prestigieux

On retrouvera bien sûr les grands noms de la vigne avec les cépages prestigieux de Saint-Émilion, Pomerol, Médoc, Graves, Pommard, Gevrey-Chambertin, vallée du Rhône, Loire, Beaujolais, Côtes de Provence ou les vins de Corse, d’Alsace, du Roussillon, du Ventoux, du Languedoc.

Sans oublier, les Meursault et Volnay, les Champagnes ou encore les Armagnac et Cognac, Calvados, etc. De quoi garnir sa cave et son bar pour les futurs moments de retrouvailles et de convivialité, sans abuser bien sûr.

Pas que du liquide

Pour compléter ces moments de rencontres et de dégustations avec les exposants, d’autres spécialités, moins liquides cette foi-ci, seront également proposées à la dégustation et à la vente : foies gras, cassoulet, salaisons, fromages, terrines, truffes, caviar, saumon, chocolats, cafés, confits, plats cuisinés, etc. Des mets délicieux produits par des artisans corses, basques, aveyronnais, du Sud-Ouest, de Normandie, des Alpes, des Vosges ou encore de Savoie.

Bref, au salon des vignerons, il y a à boire et à manger ! Ouverture des portes ce matin.