Les véhicules de la Seconde Guerre mondiale qui ont participé à la Libération de Monaco

Des instants de recueillement rythmés par des défilés dans les rues de la Principauté avec des figurants vêtus en tenues d’époque et une quinzaine de véhicules militaires de la Résistance. Focus sur certaines de ces machines d’antan qui ont joué un rôle prépondérant dans la Libération.

La journée a été organisée par le comité de commémoration d’époque et marquée par plusieurs temps d’hommage: la Plaque Mémoriel sur l’avenue Saint Laurent en hommage aux résistants déportés comme les époux Ley, au cimetière de Monaco, ou encore à la Maison de France en présence du président du Conseil national Stéphane Valeri, du conseiller de gouvernement - ministre de l’Intérieur Patrice Cellario, de Daniel Boeri ou encore du maire de Monaco, Georges Marsan.

Un souvenir bien ancré. Chaque 3 septembre, la commémoration de la libération de Monaco - marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale - est un moment mêlant reconstitution historique et instants solennels.

Ce mastodonte américain de près de 2,5 tonnes, fabriqué par le constructeur GMC plus connu de nos jours sous le nom de General Motors, a été produit à plus de 800.000 exemplaires durant la Seconde Guerre mondiale.

Un engin principalement utilisé pour le transport de troupes des armées américaines - jusqu’à 20 personnes plus le chef de bord et le conducteur. Grâce à ses six roues motrices alimentées par un moteur 6 cylindres de 104 chevaux lui permettant d’atteindre les 70 km/h - selon le type de terrain, il était capable de transporter de l’armement, des munitions, des vivres, mais aussi d’évacuer les blessés de guerre.

Quand Ford et Willys doublaient Bantam

À l’origine les Jeep avaient été commandés par le gouvernement américain via une souscription. L’objectif était de créer un véhicule léger pour la guerre. Des voitures dont la durée de vie était de 14 mois - le gouvernement pensait que la guerre serait moins longue.

Deux marques ont alors présenté un projet de voiture, Bantam et Willys. À son grand regret, Bantam n’obtiendra pas le marché, car le gouvernement estimera que la firme n’a pas la capacité de production des volumes demandés.

C’est finalement Ford et Willys qui obtiennent le marché et vont produire plus de 600.000 modèles de la Jeep durant la guerre.

De son côté Bantam devra se contenter de la fabrication des remorques.

Le Dodge WC52 Command Car