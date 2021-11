Les vallées de la Roya et la Bévéra à l’honneur dans le guide du Routard

Après l’émission Échappées Belles de France 5, c’est au tour du guide touristique Le Routard de faire la promotion de l’arrière-pays mentonnais. Un an après la tempête Alex, le site spécialisé dans les idées de voyages a consacré un article entier aux vallées de la Roya et de la Bévéra.

"L’occasion d’évoquer les splendeurs naturelles de cette région au fil d’un voyage de Petit Poucet sur les traces de l’antique route du sel", peut-on lire sur le site, alors que "l’arrière-pays renaît progressivement" et que "les infrastructures, les routes, comme celle de Tende, rouvrent peu à peu".

Randonnées et patrimoine

Première destination plébiscitée ? "La jolie bourgade de Sospel" et ses environs, dans la vallée de la Bévéra, que le guide qualifie élogieusement de "petit paradis".

"Tout ici sent déjà bon l’Italie : la rive gauche bordée de maisons peintes en trompe-l’œil, aux accents de Ligurie ; sur la rive droite la cathédrale Saint-Michel, affublée d’un clocher lombard, se fait baroque N’Roll chaque été lors du festival de musique Les BaroQuiales", écrit le guide.

Ensuite, direction Saorge, "lieu plein d’âme et de vie, entretenu par un esprit très communautaire et alternatif ". Outre le couvent franciscain, le guide vante ici le "plaisir de déambuler" dans les deux ruelles principales et les "panoramas multiples et magnifiques" sur la vallée de la Roya. "Un vrai coup de cœur !"

Le village de La Brigue, avec ses "maisons médiévales sur arcades" et son "adorable place surplombée par le clocher lombard de la collégiale Saint-Martin", et Tende, "bourgade animée où essaiment portes à linteaux ouvragés et fontaines", sont les deux destinations qui complètent ce périple.

Le guide n’oublie pas de mentionner le train des Merveilles, "mode original pour rejoindre et parcourir les vallées" ou encore la haute route du sel, parcours d’une trentaine de kilomètres "où transitaient jadis les convois muletiers". Et encourage les visiteurs à bien se renseigner auprès des offices de tourisme de la vallée avant leur voyage, certains accès étant réglementés ou pas encore rétablis.