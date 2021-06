Les usagers sont à bout: mais pourquoi ça bouchonne autant à la sortie de l'autoroute A8 à Roquebrune-Cap-Martin

La sortie d’autoroute de Roquebrune, le rond-point du Vista Palace, et depuis quelques semaines, le boulevard du Fossan à Menton: des endroits où les esprits chauffent parfois autant que les moteurs. Aménagements, travaux, projets, le point sur les causes de ce mal, et petit tour des solutions envisagées ou sur le point d’éclore.

C’est sans fin. Tous les matins, la sortie de l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin est bouchée dans le sens Italie-France. Les automobilistes font la queue sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A8, au milieu des poids lourds et des véhicules qui roulent à 110 km/h. Une situation dangereuse qui ne date pas d’hier. La bretelle n°58 est stratégique. Elle permet aux Mentonnais et Italiens de rejoindre la principauté de Monaco qui accueille 50.000 travailleurs pendulaires par jour. En 2020, malgré les restrictions de circulation liées à la pandémie, en moyenne 12.300 véhicules ont emprunté quotidiennement l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin. Forcément, ça bouchonne aux heures de pointe. Et les travaux d’aménagement du Vista Palace et du carrefour giratoire attenant n’aident pas. Vinci autoroutes est conscient du problème, mais n’a pas la main dessus. "Les perturbations sont extérieures à notre réseau et indépendantes de notre volonté", expose l‘exploitant. Plusieurs personnes ont tenté d’alerter la mairie de Roquebrune-Cap-Martin et la préfecture des Alpes-Maritimes sur la situation. "Aucun effet!", fulmine Martine sur la page Facebook Nice-Matin Menton. La bretelle de sortie n°58 est stratégique. Elle débouche sur la route de la Turbie, au niveau du Vista Palace, et permet aux Mentonnais et Italiens de rejoindre la principauté de Monaco qui accueille 50.000 travailleurs pendulaires par jour. Photo Jean-François Ottonello/Cyril Dodergny "C’est effrayant" "C’est effrayant quand vous roulez et devez en urgence éviter une voiture à l’arrêt qui attend de rentrer dans la file qui est prévue pour les urgences", réagit Céline. "Avec les voitures qui s’incrustent au dernier moment pour la sortie et les camions qui arrivent derrière, je me demande comment il n’y a pas eu d’accident", s’interroge Vanessa. Pour Emmanuel, c’est "un vrai cauchemar" qui dure depuis "7-8 ans": "Une demi-heure minimum de bouchon sur la bande d’arrêt d’urgence avec les camions qui nous frôlent a moins d’un mètre!". Et d’ajouter: "Beaucoup de Niçois trouvant le tunnel de Monaco fermé préfèrent sortir à Menton et reprendre l’autoroute pour sortir à Roquebrune. Et augmenter un peu plus le bouchon qui des fois remonte avant le tunnel." La bretelle de sortie n°58 est stratégique. Elle débouche sur la route de la Turbie, au niveau du Vista Palace, et permet aux Mentonnais et Italiens de rejoindre la principauté de Monaco qui accueille 50.000 travailleurs pendulaires par jour. Photo Jean-François Ottonello/Cyril Dodergny "Vivement la fin des travaux" "J’ai qu’une chose à dire, vivement la fin des travaux ça commence à être très long pour tout le monde", conclut Emilie. Et ça tombe bien! Le giratoire devrait être livré début juillet, selon le Département des Alpes-Maritimes. L’hôtel 5-étoiles rebaptisé The Maybourne Riviera devrait aussi ouvrir, en partie, le mois prochain. Reste à savoir si ça aura des effets sur le trafic. Emmanuel en doute. "Au vu de la configuration du rond-point, j’ai bien l’impression que ça va encore durer". La bretelle de sortie n°58 est stratégique. Elle débouche sur la route de la Turbie, au niveau du Vista Palace, et permet aux Mentonnais et Italiens de rejoindre la principauté de Monaco qui accueille 50.000 travailleurs pendulaires par jour. Photo Jean-François Ottonello/Cyril Dodergny

