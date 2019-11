Les Trophées de l’Eco zooment sur le rayonnement de Monaco

Pour leur huitième édition, les Trophées de l’Eco, coorganisés à Monaco par le groupe Nice-Matin et le Monaco Economic Board (MEB), créent un Prix du rayonnement de Monaco dans le monde et il est attribué à... Suspense jusqu’au 12 novembre.

Pour en connaître le premier et heureux lauréat, il faudra venir assister à la cérémonie de remise des trophées au Grimaldi Forum.

Leaders mondiaux

L’événement qui s’est largement inscrit dans l’agenda économique de la Principauté a pour ambition de mettre en exergue le vivier d’entrepreneurs incroyablement dense et cosmopolite qui s’épanouit sur le territoire monégasque, « Ces activités de niche ouvertes à l’international, ces leaders mondiaux nés à Monaco ou qui ont créé une nouvelle activité en deuxième phase de carrière», des mots de Michel Dotta l’an dernier en ouverture de la cérénomie. Comme à son habitude, le jury, composé d’acteurs économiques majeurs impliqués sur le territoire monégasque, a eu à cœur de mettre en lumière des talents de l’écosystème, des dirigeants qui font de la croissance leur priorité et qui, par leurs produits, services et dynamiques font rayonner la Principauté.

Qui pour succèder

Un rayonnement de Monaco dans le monde que le Club de l’Eco et le MEB ont voulu souligner encore davantage cette année en lui dédiant un prix.

Qui succèdera à Gaëlle Tallarida et le Monaco Yacht Show, Monaco Informatique Service, YouDome, Enoleo, le Sportel Monaco Mediax, Doro et Siam Cedap ?

Pour mémoire, ces lauréats 2018 ont réalisé 220 millions de chiffre d’affaires l’an dernier et les gagnants des sept précédentes éditions des Trophées de l’Eco pèsent plus de 6 500 salariés à Monaco, sans compter Ornella Barra qui totalise 400 000 salariés dans le monde...