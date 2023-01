Les trois solutions d'Escota pour son chantier pilote décarbonné sur la future bretelle de l'A8 de Beausoleil

La future bretelle de sortie de l’A8, dite communément "de Beausoleil", est un chantier aussi attendu que scruté.

D’abord pour s’assurer que cette opération remplira bien sa mission première: désengorger l’accès à la Principauté pour les pendulaires arrivants de Nice.

Mais aussi pour maîtriser au maximum l’impact de cette nouvelle infrastructure sur l’environnement. Une précaution que la direction de la maîtrise d’ouvrage de Vinci Autoroutes n’a plus l’option d’ignorer à l’heure des grands bouleversements dus au changement climatique. Avec sa politique environnementale "Ambition Environnementale 2030", le concessionnaire autoroutier s’est engagé à réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre de ses chantiers d’ici à 2030.

Et les travaux de la bretelle de sortie de Beausoleil font figure d’opération "pilote" pour le réseau Escota* dans les Alpes-Maritimes. Principalement parce qu’il s’agit de la construction d’une nouvelle infrastructure à part entière et non de l’entretien d’ouvrage existant, comme c’est le cas de la plupart des chantiers du département.

"C’est le premier projet pour lequel nous avons pu mettre en place la majorité des paramètres que nous avons identifiés afin de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre sur quatre postes d’émission principaux associés à nos chantiers: les enrobés, le béton, l’acier et les opérations de terrassement. En cela, le chantier de la bretelle de Beausoleil est particulièrement représentatif de notre engagement de décarbonation", explique Guillaume Lefebvre de Laboulaye, responsable environnement à la direction de la maîtrise d’ouvrage sur le réseau Escota.

Tour d’horizon des solutions mises en place.



*Pour rappel, Escota est une société du groupe Vinci Autoroutes qui gère 471 km d’autoroutes entre l’Esterel, la Côte d’Azur, la Provence et les Alpes.