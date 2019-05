Les trente équipages du Riviera Electric Challenge arrive ce jeudi à Monaco

Mais ce qui rend ce rallye atypique, c’est sa condition sine qua non: les participants doivent utiliser le moins d’énergie possible.



"L’objectif pour nous, c’est de démontrer la pertinence de l’écoconduite, mais aussi de fédérer les entreprises et les collectivités dans l’intégration de véhicules électriques au sein de leur flotte" explique un membre du Rotary Club, en charge de l’organisation.

À chaque intermède - point d’étape - une demi-heure de pause avec collation, où pilotes et copilotes doivent répondre à deux quiz de culture générale: l’un sur la vie automobile, l’autre sur l’environnement.

"C’est une très belle expérience" assure Fabrice Pinet, "on apprend à conduire et à se déplacer autrement. Plus on gère la pédale, plus on gagne en autonomie".

À chaque freinage, la voiture se recharge. "Entre Menton et La Turbie, on a gagné trente minutes" explique Jean-Michel Castellani aux côtés de sa Peugeot Zoé. Mais l’électrique, ça a un coup! Comptez une vingtaine de milliers d’euros pour les premières gammes. "Ils parlent d’égaliser les prix sur la base des voitures atmosphériques d’ici 2022" tempère le copilote.

"Au service de l’électromotricité"

C’est sur la promenade du Soleil, au niveau du Casino Barrière que le maire de Menton, Jean-Claude Guibal, est venu saluer les participants: "C’est une très belle épreuve, avec de superbes véhicules, ce qui prouve bien l’évolution de l’électrique dans nos sociétés".

Il poursuit: "Nous sommes engagés au service de l’électromotricité. Nous aidons à l’achat de vélos à assistance électrique, ainsi qu’à la mise en place de bornes de recharge. Cela correspond à notre volonté d’être une ville respectueuse de l’environnement. C’est une magnifique manifestation, avec son épicentre en Principauté de Monaco; nous n’oublions pas les liens qui nous unissent".

Les trente équipages devraient arriver ce jeudi, aux alentours de 17 heures, aux portes du Salon Ever, qui se tient jusqu’à ce vendredi au Grimaldi Forum.